Espagne : Mikel Oyarzabal climatise le Portugal avant la pause

Mikel Oyarzabal a relancé l’Espagne juste avant la pause, offrant à La Roja une avance précieuse face au Portugal. Profitant d’une percée magnifique de Pedri dans l’entrejeu, ce dernier a adressé une passe millimétrée à Oyarzabal, entré dans la surface dans les arrêts de jeu de la première mi‑temps. Le joueur de la Real Sociedad s’est faufilé entre les lignes et, d’un plat du pied élégant, a glissé le ballon hors de portée de Diogo Costa, dans un geste précis et limpide à la 45ème minute

La suite après cette publicité

Ce but, son deuxième cette saison dans la compétition, a non seulement battu le gardien portugais, mais a aussi mis en lumière l’intelligence tactique de l’Espagne et la qualité de leur animation offensive à haute vitesse. Grâce à cette réalisation, les champions en titre ont repris l’avantage psychologique juste avant la mi‑temps, consolidant leur domination territoriale et mettant la pression sur leurs adversaires pour le second acte.