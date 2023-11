OL : Pierre Sage raconte ses premiers pas après le départ de Grosso

Il n’a pu tenir que 7 rencontres. Ce jeudi, l’OL a décidé de se séparer de Fabio Grosso. Le technicien italien, arrivé en septembre dernier, n’a jamais su redresser la barre et quitte donc Lyon avec un bilan de 4 défaites, 2 nuls et une victoire. En attendant de trouver un remplaçant, John Textor a décidé de faire confiance au directeur du centre de formation Pierre Sage. Pour sa première conférence de presse, l’homme de 44 ans est revenu sur ses premiers pas et a abordé le match à Lens.

«Ce matin, on m’a appelé pour prendre ce poste, Jérémy Brechet va me rejoindre ce soir car il était en formation. Il va falloir faire le travail. Je m’attache à essayer d’aider les joueurs. Je me suis clairement dit que si on me sollicitait pour aider, c’était un devoir de le faire. J’ai une ambition, c’est d’aider les joueurs de manière que tout ce qu’on va gagner dans les prochains jours servira le futur. Je raisonne au quotidien. Il faudra agir chaque jour pour que ça tourne dans le bon sens. On a deux séances, c’est peu de temps. Il faut faire des choix et les assumer pendant les deux séances pour influencer le jeu et notre adversaire. Je suis venu avec des idées, mais je me suis surtout adapté à l’équipe et à l’adversaire. L’idée, ce n’est pas de me faire plaisir, c’est de répondre aux attentes face à un adversaire qui joue en Ligue des Champions. On se doit d’être orienté sur des idées, mais conscient du match qui nous attend. Je ne suis pas sûr qu’on voit différentes choses samedi. On va essayer d’agir sur des points qui vont impacter l’adversaire directement», a-t-il ainsi confié.