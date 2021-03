OL - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup contre le LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France. En effet, les Parisiens se sont qualifiés aux dépens des Dogues pour la suite de la compétition en leur infligeant un trois-zéro qui ne peut souffrir d'aucune contestation. De leur côté, les Lyonnais ont eu une bonne semaine de travail pour préparer le choc qui attend les deux formations ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Des dates charnières pour les Franciliens puisqu'ils affrontent donc les Gones ce dimanche et recevront les Dogues le 3 avril prochain, au sortir de la trêve internationale, au Parc des Princes. Avec ces deux rencontres, face à ses deux plus sérieux concurrents pour le titre, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent assommer la Ligue 1 tout comme être troisièmes après les deux journées susmentionnées. Il faudra aussi penser à la C1 avec le déplacement à Munich pour affronter le Bayern le 7 avril, quatre jours après la confrontation face aux Nordistes.

Neymar de retour dans le groupe

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait aligner un 4-3-3. Anthony Lopes, le gardien numéro un de l'OL sera bien le dernier rempart et il devrait donc être protégé par une ligne de quatre composée de Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Maxwel Cornet. Au milieu, Thiago Mendes fera office de pointe basse et sera accompagné de Lucas Paquaeta et de Maxence Caqueret. Enfin, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere pourraient être choisis pour animer les côtés afin de servir dans les meilleures conditions Memphis Depay. Houssem Aouar, lui, est blessé.

En face, Mauricio Pochettino mettra bien entendu son ange gardien, Keylor Navas, dans les buts. Devant lui on retrouverait Abdou Diallo en latéral gauche. Alessandro Florenzi sera son pendant à droite tandis que Presnel Kimpembe et Marquinhos formeront la charnière centrale. Au milieu de terrain, Leandro Paredes sera la pointe basse de ce 4-2-3-1. Marco Verratti et Idrissa Gueye seront quant à eux les relayeurs de cet entrejeu. Devant, on retrouvera Kylian Mbappé et Angel Di Maria sur les côtés et Moise Kean en pointe. Neymar, lui, fait son retour dans le groupe et pourra entrer en jeu alors que Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Thilo Kehrer sont blessés. On devrait avoir du spectacle !

