Nike lance les nouveaux maillots du Hertha Berlin !

Au lendemain de la défaite de la Mannschaft en huitièmes de finale de l'Euro face à l'Angleterre, Nike offre un petit lot de consolation aux supporters de la capitale allemande et dévoile les nouvelles tuniques du Hertha Berlin en vue de la saison 2021-2022.

Le club fondé en 1892 est équipé par la marque à la virgule depuis 1999 après avoir passé quelques saisons en compagnie d'adidas. Dès son arrivée, la marque américaine a bouleversé les habitudes du Hertha BSC, ne s'appuyant pas nécessairement sur les bandes verticales bleues et blanches traditionnelles des tuniques principales. Ces dernières années, Nike est revenu vers ce design historique mais l'a tout de même complètement modernisé alors que les maillots extérieur continuent de changer de couleurs et de style à chaque nouvelle campagne.

Alors que les tuniques extérieur des clubs européens ont tendance à se montrer moins sobre que les maillots domicile, c'est cette fois tout l'inverse pour le Hertha Berlin. Le nouveau maillot qui sera porté au stade olympique de Berlin se dévoile avec un fond blanc accompagné de bandes verticales bleues au style original. Le bout des manches, le col rond et les logos se présentent également en bleu alors que le nouveau sponsor maillot « AutoHero » se présente au centre du maillot avec une touche d'orange.

La tunique qu'arboreront Lucas Tousart et ses coéquipiers loin de Berlin se veut quant à elle très sobre avec un fond bleu marine où se distinguent du bleu roi et du bleu turquoise au niveau du col et des manches. Le turquoise fera d'ailleurs son apparition sur le nom et le numéro des joueurs au dos du maillot alors que du blanc complète la tenue en se présentant sur les logos du club et de l'équipementier ainsi que le sponsor maillot.