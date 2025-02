Manchester City : la réponse tonitruante d’Omar Marmoush

Cet hiver, Manchester City a cassé la tirelire. Auteurs d’un début de saison catastrophique, les Skyblues avaient besoin de renforts cet hiver pour rectifier le tir et vite retrouver le rythme qui était le leur lors des dernières saisons. Pour ce faire, plusieurs joueurs sont arrivés mais la recrue phare de ce mercato d’hiver s’appelle Omar Marmoush. Marchant sur l’eau lors de la première partie de cette cuvée avec l’Eintracht Francfort (20 buts et 14 passes décisives en 26 matches), l’Egyptien a posé ses valises à Manchester contre 70 millions d’euros. Une arrivée qui a suscité beaucoup d’excitation chez les champions d’Angleterre en titre, curieux de voir à l’œuvre l’attaquant de 26 ans sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Finalement, ses débuts ont été assez insignifiants. Cherchant à trouver ses marques et à encaisser un tel transfert, le natif du Caire n’a pas forcément montré sa meilleure version sur le terrain. Peu convaincant lors de ses premières sorties en Premier League contre Arsenal et Chelsea, l’ancien de Wolfsburg n’avait pas non plus fait la différence lors de sa première apparition contre le Real Madrid en Ligue des Champions après n’avoir eu que six minutes pour s’illustrer. Et même contre Leyton Orient en FA Cup, le nouveau numéro 7 des Cityzens n’avait pas su trouver les filets. Ainsi, avec la réception de Newcastle ce samedi en Premier League, Marmoush avait à cœur de débloquer son compteur.

Un triplé en 14 minutes pour lancer son aventure à Manchester City

Motivé, Marmoush a réalisé un début de rencontre incisif où il s’est rapidement montré en jambes. Finalement, Marmoush a réussi sa mission dès la 19e minute de jeu. Trouvé sur un superbe dégagement d’Ederson, l’Egyptien a trompé Dubravka d’un lob splendide. Loin d’être rassasié, le droitier s’offrait même le doublé cinq minutes plus tard après un enchaînement fluide sur un service de Gündogan. Propulsant Manchester City vers les sommets avec ce doublé, Marmoush a même continué en s’offrant le triplé sur un caviar de Savinho (33e). Avec ce premier triplé en Premier League, Marmoush a enfin débloqué son compteur avec City et compte désormais trois buts en autant de rencontres dans le championnat anglais. Interrogé à l’issue de la rencontre par la BBC, Omar Marmoush a fait part de sa grande joie d’avoir enfin lancé son aventure avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium :

La suite après cette publicité

«C’est une journée extraordinaire, c’est un sentiment incroyable. Et les trois points, nous les avons obtenus dès la première minute et nous avons fait le travail. J’étais très heureux d’aider l’équipe. Je dois également remercier mes coéquipiers, l’entraîneur et le personnel, qui m’ont aidé dès le premier jour et m’ont fait sentir que je faisais partie de cette famille. C’était une atmosphère extraordinaire, je voudrais remercier les supporters pour leurs applaudissements très sympathiques.» Sur Sky Sports, son entraîneur Pep Guardiola a aussi avoué être heureux pour son nouveau joueur : «Omar Marmoush s’est très bien débrouillé en Allemagne, un joueur avec sa qualité et sa vitesse, j’ai été satisfait de la façon dont il a marqué. Contre l’Orient, il a manqué des occasions, mais aujourd’hui, dans le dernier tiers, il a été très bon.» La fusée Marmoush est lancée vers les sommets !