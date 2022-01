Majorque-FC Barcelone : les compositions officielles

C'est aux Baléares et sur Foot Mercato que le FC Barcelone débute 2022, à 21h ! Avec l'ambition de s'imposer pour revenir dans le peloton d'équipes en course pour la Ligue des champions. Les nombreuses défections dans le haut de tableau ont complètement relancé la bataille pour la C1. En cas de succès à Majorque, les Blaugranas grimperaient à la 6e place et ne compteraient plus qu'un point de retard sur l'Atlético (4e) et deux sur le Betis (3e).

Sur quatre matches nuls dans son Visit Mallorca Estadi, le Real Majorque (15e) se présente en 4-2-3-1. Dani Rodríguez, Kang In Lee et Sánchez sont en soutien d'Angel, seul en pointe. Côté Barcelone, Xavi fait face à une véritable hécatombe. Entre blessés et malades du Covid-19, 16 joueurs manquent à l'appel. Le coach blaugrana propose un 4-3-3, avec une défense compétitive : Araujo, Piqué, Eric et Mingueza protègent ter Stegen. Au milieu, Puig et Nico accompagnent Frenkie de Jong. Devant, l'autre de Jong, Luuk, est aligné avec les jeunes Ilias et Jutglà.

Les compositions d'équipes :

Real Majorque : Reina - Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa - Baba, Battaglia - Dani Rodríguez, Kang In Lee, Sánchez - Ángel

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Piqué, Eric, Mingueza - Nico, Frenkie De Jong, Riqui Puig - Ilias, Luuk De Jong, Jutglà