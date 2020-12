FC Barcelone : le coup de gueule de Miralem Pjanic

«Quitter la Juventus est difficile. J'ai quitté un club incroyable avec un président incroyable. Mais un joueur doit continuer à grandir et relever de nouveaux défis. Après neuf ans en Italie, j'avais besoin de nouveaux objectifs. J'ai été en contact avec Barcelone plusieurs fois et c'était un rêve». Pour Miralem Pjanic (30 ans), rejoindre le FC Barcelone, c'était exaucer un rêve.

Seulement, depuis le 29 juin et le début officiel de son aventure catalane, la réalité est sans doute un peu éloignée de son fantasme. Pour l'heure, le Bosnien ne s'est en effet pas encore imposé dans sa nouvelle écurie. Le technicien néerlandais Ronald Koeman est un adepte du 4-2-3-1 et privilégie le plus souvent la paire Sergio Busquets-Frenkie de Jong dans le cœur du jeu. Une situation qui a semblé l'irriter selon certains échos de la presse catalane.

Du retard à l'allumage

L'ancien Lyonnais a bien eu quelques occasions de se montrer (5 apparitions en Liga et 5 titularisations en Ligue des Champions). Mais s'il n'a pas forcément été décevant - hormis une prestation en demi-teinte pour sa seule titularisation en championnat jusqu'ici sur la pelouse du Wanda Metropolitano lors de la défaite des siens contre l'Atlético de Madrid (1-0) - l'intéressé ne s'est pas non plus montré transcendant. On est loin du chef d'orchestre qu'a connu la Juve ces dernières années, capable de faire marquer ou de débloquer la situation d'un coup de patte.

«Pour le moment, même s'il apporte de la fluidité au jeu, il donne beaucoup de passes horizontales et ne casse pas beaucoup les lignes», nous a confié notre confrère de Fichajes Rafael Castro. «Quand il a joué, il n'a pas apporté beaucoup plus que ses deux concurrents au milieu. Peut-être qu'il était pénalisé parce que l'équipe a tardé à trouvé son rythme, ce qui semble maintenant être le cas».

Évidemment, il est trop tôt pour dresser un bilan définitif, l'adaptation à un nouveau pays, à une nouvelle culture, à un nouveau club et à un nouveau football pouvant logiquement expliquer ces premières difficultés. Toujours est-il que le natif de Zvornik, habitué à enchaîner les matches avec l'AS Roma puis la Juve (231 matches de Serie A, 42 réalisations), s'attendait sûrement à d'autres débuts en signant avec le club de ses rêves.

Pjanic en a assez

Le Barça, qui a tout de même investi 60 M€ pour l'arracher aux Bianconeri cet été (dans un transfert qui avait fait couler beaucoup d'encre), espérait peut-être lui aussi un meilleur départ pour son n° 8, sous contrat jusqu'en juin 2024, qui émargeait, avant réduction salariale liée à la crise de la Covid-19, à 1 M€ par mois. «Le Barça joue différemment de la Juve, le Barça presse davantage. Il a un peu de mal parce qu’il est arrivé tard, mais je n’ai aucun doute sur Pjanic. Nous prenons les décisions pour le bien de l’équipe», a tempéré Koeman ce lundi face à la presse.

Reste que Pjanic a fini par lâcher son agacement dans un entretien accordé ce lundi à la Gazzetta dello Sport. Une interview dans laquelle il avoue enfin publiquement qu'il ne s'attendait pas à jouer aussi peu. « Assurément. À 100%. Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être. Dans ma carrière, je n'ai jamais accepté l'idée de ne pas jouer et je ne le ferai pas maintenant. On verra, je suis prêt, je m'entraîne bien et j'attends, je ne peux rien faire d'autre. C'est une situation très délicate qui ne me convient pas. (…) Est-ce que je dois jouer plus ? Oui, et c'est ce que je veux. Honnêtement, je ne comprends même pas la raison de cette situation. Il est clair que je veux jouer beaucoup plus. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l'entraîneur m'a appelé, il a toujours dit que j'avais bien fait, que j'ai joué de bons matchs. Je ne sais pas ce que je pourrai faire de plus. Je m'entraîne, je suis prêt. »

Koeman profitera-t-il de la venue des anciens partenaires de Pjanic pour lui faire évacuer sa frustration ? Cette rencontre pourrait permettre au milieu d'offrir sa meilleure version sur la pelouse du Camp Nou alors qu'il a, statistiquement, réalisé la meilleure prestation de sa carrière en C1 lors du déplacement à Ferencvaros (126 passes réussies sur 136 tentées). C'est ce qu'assure Claudio Marchisio, son ancien coéquipier, interrogé par Sport. «Faites confiance à Pjanic, je suis sûr que vous ne le regretterez pas», a lancé l'ancien international italien. Et ce n'est pas le Bosnien qui dira le contraire.