Marcel Desailly compare le PSG à l’OM de 93

Qualifié pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League, le Paris Saint-Germain va affronter le Borussia Dortmund le 1er mai en Allemagne pour la manche aller. Le match retour, lui, aura lieu le 7 mai au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont les qualités pour aller au bout. C’est en tout cas l’avis de Marcel Desailly, questionné lors d’une conférence de presse organisée avant les trophées Laureus. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

«On adore tous le Real Madrid, mais je crois que le Bayern a une chance et le PSG aussi. Les dernières saisons, ils avaient beaucoup de top joueurs. Ça me fait penser au Marseille de mon époque. Nous avions gagné la première Ligue des champions du football français quand plus personne ne s’y attendait (en 1993, ndlr). Il y avait eu une vraie baisse de qualité en termes de joueurs. Et soudain, on l’a fait (…) Paris a perdu Neymar et Messi, mais ils peuvent créer la surprise et surprendre tout le monde du football.» Desailly croit donc en la victoire parisienne.