Guus Hiddink prend sa retraite

À 74 ans, l'entraîneur néerlandais Guus Hiddink a décidé de mettre un terme à sa carrière comme il l'a révélé lors de son passage à la télévision néerlandaise SBS 6 : «ces derniers temps, avec la pandémie, je n'ai pas beaucoup travaillé. J'ai discuté avec le président de la Fédération de Curaçao et on a décidé d'arrêter notre collaboration. Mais je vais arrêter totalement. Je ne vais pas faire comme Dick Advocaat (ndlr : qui a arrêté six mois avant de reprendre).»

Demi-finaliste de la Coupe du Monde 1998 avec les Pays-Bas mais aussi du Mondial 2002 avec la Corée du Sud, Hiddink était également parvenu à atteindre le dernier carré de l'Euro 2008 avec la Russie. En club, il s'est notamment distingué avec un titre à la Coupe d'Europe des clubs champions en 1988 avec le PSV Eindhoven ou encore une Coupe d'Angleterre sur le banc de Chelsea en 2009 et une Coupe Intercontinentale avec le Real Madrid en 1998.