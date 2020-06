Bayern : l'incroyable record de Kingsley Coman

Être sacré champion national n'est pas donné à tout le monde. Alors quand cela arrive à un joueur pour la neuvième fois consécutive, d'autant plus quand celui-ci a 24 ans, il est important de le souligner. Voici l'impressionnant palmarès de Kingsley Coman, qui s'est un peu plus étoffé ce mardi avec le sacre du Bayern sur la saison 2019-2020. L'ailier a remporté ses deux premiers titres en 2013 et 2014 avec son club formateur, le PSG. Alors qu'il est âgé de 16 ans, un match sur la saison 2012-2013 lui suffit pour être sacré champion officiellement.

Il en jouera un de plus la saison suivante. Arrive ensuite son transfert à la Juventus, avec qui il est sacré en 2015 et 2016. Il glane également le titre de champion d'Allemagne en 2016 puisqu'après avoir joué un match de championnat avec la Vieille Dame, il est prêté au bout du mercato estival au Bayern, sacré champion. L'issue est la même en 2017, 2018, 2019 et désormais 2020, ce qui lui permet d'avoir été sacré champion neuf fois en huit saisons. Si l'on additionne à cela les coupes nationales, Kingsley Coman peut se vanter à tout juste 24 ans d'avoir remporté 17 titres dans sa jeune carrière ....