Euro 2020 : le message de Zlatan Ibrahimovic à Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma vit un été étoilé. Le gardien italien vient d'être sacré champion d'Europe à seulement 22 ans, la Squadra Azzurra ayant triomphé ce dimanche de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 (1-1, 3 tab à 2). Celui qui figure parmi les héros de la Nazionale (2 tirs au but repoussés face aux Three Lions) a même été élu meilleur gardien du tournoi par l'UEFA, une juste récompense au regard de ses performances.

Zlatan Ibrahimovic (39 ans), son désormais ex-coéquipier à l'AC Milan, a tenu à le féliciter... à sa manière. «Une année avec moi et tu as déjà compris. De rien», a ainsi écrit le vétéran suédois dans une story publiée sur son compte Instagram, le tout accompagné d'une photo de Gianluigi Donnarumma embrassant la coupe de l'Euro 2020. Les deux coéquipiers ne devraient plus évoluer ensemble à l'avenir. Le portier d'1,96m, libre de tout contrat, s'apprête à venir renforcer les rangs du Paris Saint-Germain cet été.