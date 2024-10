Bilbao : Iñaki Williams à la rescousse de son frère

Le feuilleton autour d’Iñaki Williams avait longtemps animé le mercato d’été 2024. Approché par le FC Barcelone, le champion d’Europe avec l’Espagne est finalement resté à l’Athletic Club. Dans la presse espagnole, tout et son contraire ont été dits. Une situation que n’a pas supporté son frère ainé et coéquipier à l’Athletic Club, Iñaki Williams. Dans une interview accordée à Radio Marca, le joueur de 30 ans est revenu sur l’été agité de son frère.

« On a raconté beaucoup de mensonges sur mon frère, nous sommes heureux qu’il reste. J’ai eu beaucoup de peine pour mon frère, car beaucoup de choses ont été dites et la plupart d’entre elles étaient des mensonges. Il a très bien géré la situation, il vient de prendre sa décision, il n’a pas de regrets et il est très heureux, tout comme nous, parce que c’est Nico qui décide », a déclaré le grand frère de Nico Williams.