Tours FC, Matthieu Villette : «quand tu es attaquant et que tu empiles les buts comme ça, il n’y a pas meilleure satisfaction !»

Cette saison était clairement celle de la nouveauté pour Matthieu Villette. Arrivé à Tours cet été, le jeune attaquant de 23 ans avait changé d’air après la double descente de Chartres, le club où il a pu s’épanouir durant sa jeunesse. «J’ai commencé à Châteaudun dans un petit club à côté de chez moi. Puis j’ai rejoint Chartres Horizon à 13 ans. Et puis C’ Chartres et Chartres Horizon ont fusionné en 2018. J’y suis resté jusqu’à mon arrivée à Tours», s’est il remémoré. Arrivé pour aider les Tourangeaux à remonter en National 2, Matthieu Villette a connu une acclimatation peu évidente. Le Tours FC a eu du mal à l’allumage et l’attaquant a mis du temps à trouver son rythme de croisière : «au début de saison, le problème était surtout collectif, quand collectivement ça va moins bien, individuellement c’est logique ça aille moins bien. Au début, j’ai joué dans un poste d’ailier gauche où je ne suis pas sûr d’exceller. Quand tu n’es pas en confiance, tu n’es pas forcément en réussite et tu touches les poteaux. C’était une période compliquée. Après dans le contenu des matches c’était intéressant, à chaque fois je suis rarement passé à côté mais il n’y avait pas forcément les statistiques c’est ça qui était regrettable.»

Désormais troisième du groupe C de National 3 avant la dernière journée, le Tours FC a bataillé pour revenir, mais se retrouve à 14 points de Poitiers à 13 longueurs de Montlouis qui vont se battre jusqu’au bout pour la montée. Une vraie déception malgré une deuxième partie de saison bien plus adéquate aux ambitions du Tours FC : «le début de saison nous fait défaut avec 4 défaites en 6 matches. Quand tu perds autant de matches sur un début de saison, tu laisses des traces. On savait que ça allait être compliqué de revenir après ça. Mais l’objectif était de terminer fort pour y croire. On a commencé la deuxième partie de saison avec 5 victoires consécutives. Cela nous a replacés dans ce championnat, mais c’était déjà trop tard, car Montlouis et le Stade Poitevin ont réalisé une saison magnifique. Ils ont un rythme impressionnant et on savait après la défaite en mars contre Poitiers que c’était terminé. Si on battait Poitiers on pouvait revenir à trois points d’eux et mettre la pression sur Montlouis qui jouait le lendemain et revenir à six points d’eux, mais on a perdu. Cette défaite a fait mal aux têtes.», Mais si le Tours FC a pu espérer à l’exploit à un moment donné, Matthieu Villette en a été l’un des acteurs.

En pleine bourre depuis janvier, le joueur de 23 ans compte 14 buts depuis le début de l’année 2024. Une efficacité dingue et parmi les cinq premiers niveaux du football français (de Ligue 1 à National 3), seul le Lillois Jonathan David fait autant. En pleine bourre, Mathieu Villette qui avait été approché par des clubs de National 2 au mercato hivernal a donc fait le bon choix. Convaincu de rester grâce à la confiance affichée par son coach Nourredine El Ouardani, il a enchaîné les buts pour atteindre désormais cet excellent bilan de 18 buts en 25 rencontres de National 3 (plus un but en un match de Coupe de France). Connaître une telle réussite en 2024, Matthieu Villette ne s’y attendait pas même s’il s’attendait à une meilleure dynamique : «je savais qu’à un moment cela allait tourner. Comme j’ai dit en début de saison, il y avait un manque de réussite et de confiance. C’était la première fois que je m’éloignais de mes parents et c’était donc la première fois que je sortais de Chartres. Il m’a fallu un certain temps d’adaptation, mais je pense que le déclic est venu sur le premier match de la deuxième partie de saison où j’ai mis un très beau but sur un retourné contre Vineuil (3-0, le 13 janvier) et à partir de là, cela s’est fait naturellement.»

«Il faut un déclic et je pense qu’il est apparu là. Ça m’a permis d’aller mieux dans la tête et collectivement on était mieux aussi. Sur cette deuxième partie de saison, il y a tout et franchement c’est bien. Quand tu es attaquant et que tu empiles les buts comme ça, il n’y a pas meilleure satisfaction. Cela vient tout seul quand tu enchaînes les buts, tu es plus en confiance et tu tentes des choses que tu n’aurais pas forcément tentées. Il y a des périodes comme ça et j’ai vraiment été gâté sur cette deuxième partie de saison. C’était vraiment kiffant», a-t-il poursuivi. Si indiduellement, Matthieu Villette termine fort la saison, la situation de Tours est délicate. Proche du dépôt de bilan, le club de l’Indre-et-Loire voit son avenir être très incertain. «C’est compliqué compte tenu du contexte que traverse le club. On continue à bien s’entraîner, à bien préparer les matches. On essaye de terminer la saison d’une manière positive. On a aussi l’objectif de bien figurer sur cette fin de saison. L’objectif était la montée en National 2. On ne l’a pas atteint. On a de l’amour propre, de l’égo et c’est pour ça qu’on va batailler pour prendre des points et essayer d’obtenir une place sur le podium. C’est du gâchis, un club comme Tours devrait être plus haut. Je pense qu’un club comme Tours va repartir à un moment donné. Nous les joueurs, on est déçu de voir ça, mais on ne le maîtrise pas. Notre objectif c’est de s’entraîner et de gagner les matches chaque week-end», a expliqué Matthieu Villette.

Des clubs de National 1 sont à l’affût

Fan de Lionel Messi et s’inspirant de Karim Benzema dans son style de jeu, Matthieu Villette est un attaquant polyvalent. Profil atypique capable de partir d’un couloir. Il peut parfois évoluer dans un rôle d’ailier gauche, d’avant-centre ou en soutien de l’attaquant. Un dernier profil dans lequel il s’épanouit : «quand j’étais plus jeune, j’ai commencé au milieu, mais dès que je suis passé sur un terrain standard, j’ai toujours joué devant. J’ai toujours été assez adroit devant le but donc les éducateurs m’ont fait jouer devant. Après j’ai beaucoup joué derrière l’attaquant également dans un rôle de faux numéro 9. Je pense que c’était mon poste de prédilection. Accompagner un profil plus athlétique et jouer autour, je pense que c’est l’endroit où je peux le mieux exploiter mes qualités.» Pour autant, Matthieu Villette sait que son registre peut faire douter certaines formations : «des clubs ont des besoins précis et peuvent aller chercher un profil plus athlétique et puissant.»

«Je sais qu’au-dessus de mon niveau (National 3 ndlr), il y a peu de clubs qui évoluent avec deux pointes. Faire jouer un profil comme moi seul devant peut amener certains coachs à être réticents, je pense. Cela peut être un frein sur certaines choses, mais ça peut être une qualité aussi, car mon profil devient plus atypique. C’est vrai que les critères des attaquants de pointe ont un peu changé. C’est aussi cette polyvalence qui m’a fait évoluer sur le côté en début de saison même si je pense être mieux dans l’axe» a-t-il poursuivi. Suite à ses belles prestations, plusieurs écuries de National 1 ont commencé à s’intéresser à lui en vue de cet été et les discussions devraient s’accélérer lors des prochaines semaines. «Quand tu es attaquant, tu marques des buts et c’est naturel que des clubs s’intéressent à toi. Pour le moment, ce qui m’importe c’est de terminer fort la saison, terminer meilleur buteur du championnat et on verra après. L’objectif pour un joueur est de jouer le plus haut possible donc on verra ce qu’il se passera», nous a confié Matthieu Villette.