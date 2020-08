FC Barcelone : la prolongation de Nelson Semedo est devenue prioritaire

Évoqué comme monnaie d'échange dans le dossier Miralem Pjanic (Juventus) puis Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo devrait finalement rester au FC Barcelone. Le latéral droit de 26 ans reste sur une saison mi-figue mi-raisin avec les Blaugranas (40 matches, 1 but et 6 passes décisives) mais il se dirige de plus en plus vers une prolongation. Celle-ci devrait se matérialiser par une extension de contrat de 3 ans jusqu'en juin 2025 ainsi qu'une augmentation de sa clause libératoire qui est actuellement de 100 millions d'euros.

Le quotidien catalan Mundo Deportivo a confirmé ses propres informations faisant état de négociations avancées tout en témoignant l'importance de ce dossier pour la direction. Celui-ci serait crucial au même titre que les prolongations de Lionel Messi et Marc-André ter Stegen mais aussi la revalorisation d'Ansu Fati.