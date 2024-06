Amical : le Portugal s’amuse contre la Finlande, l’Autriche bat la Serbie

Ce mardi soir, plusieurs nations européennes présentes à l’Euro 2024 se sont affrontées en préparation de la compétition. Le Portugal défiait la Finlande et a rapidement fait la course en tête grâce à Ruben Dias (17e). Diogo Jota (45e +4) a doublé la mise sur penalty et Bruno Fernandes a enfoncé le clou après la pause (55e). Si Teemu Pukki s’est offert un doublé rapidement après son entrée en jeu (73e et 77e), Bruno Fernandes a redonné de l’air aux Lusitaniens (84e). Une victoire 4-2 qui fait du bien au Portugal.

L’Autriche a battu la Serbie grâce à des buts précoces de Patrick Wimmer (10e) et Christoph Baumgartner (13e). Strahinja Pavlovic (35e) a sauvé l’honneur lors de cette victoire 2-1 de la bande de Ralf Rangnick. De son côté, la Hongrie a chuté face à l’Irlande suite à des buts d’Adam Idah (36e) et Troy Parrott (90e +2). Adam Lang (40e) avait égalisé lors de cette défaite 2-1.