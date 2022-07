adidas sort le nouveau maillot extérieur 2022-2023 de l'OL

L'Olympique Lyonnais et son équipementier adidas ont dévoilé ce mardi le nouveau maillot extérieur que porteront les Gones tout au long de la saison 2022-2023.

L'Olympique Lyonnais et adidas restent dans la fantaisie pour l'extérieur. Dans la continuité du deuxième maillot de la saison dernière, la marque aux trois bandes a conçu une tunique extérieure particulière et facilement remarquable sur le pré. Les deux entités viennent de dévoiler leur nouvelle création ce mardi, pour le plus grand bonheur des fans, ou du moins de ceux qui l'aimeront.

La suite après cette publicité

Comme le away kit de l'année dernière, ce nouveau maillot extérieur que porteront les joueurs de Peter Bosz loin du Groupama Stadium tout au long de la saison 2022-2023 se compose d'un rouge dominant avec des motifs noirs dessus. En revanche, le rouge ne veut plus vif que celui utilisé par adidas précédemment.

Un rouge vif et des tâches noires

Mais ce qui fait la particularité de ce nouveau maillot, ce sont bien évidemment les multiples tâches noires, assez larges et placées de manière irrégulière pour donner un effet plus dynamique et "jeune". Les motifs imaginés par adidas pour les Lyonnais cette année rappellent des tâches d'encre, ou encore des petites flammes noires, dispersées un peu partout donc, sur ce maillot.

En ce qui concerne le logo d'adidas, lié aux Gones jusqu'en 2025,et la représentation du sponsor maillot principal Fly Emirates, qui rapporte entre 15 et 25 M€ annuels au club rhodanien, ils sont tous représentés en blanc monochrome. Tout comme les traditionnelles trois bandes de la marque allemande, toujours situées au niveau des épaules, alors que l'écusson de l'OL conserve ses couleurs habituelles.

Un maillot peu commun

Reste maintenant à savoir ce que penseront les supporters lyonnais de ce design un peu osé et qui sort clairement de l'ordinaire. Une chose est sûre : ils espèrent qu'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Lucas Paqueta ou encore Maxence Caqueret retrouveront les sommets avec ce maillot, ainsi que le domicile, sur les épaules

Venez précommander ce nouveau maillot away de l'OL en envoyant le code OLAWAY ainsi que nom + prénom + n° de téléphone en DM sur l'Instagram de @foot.fr !