L'OL dévoile son nouveau maillot domicile 2022-23

Après avoir officialisé le retour d'Alexandre Lacazette, l'OL a dévoilé ce jeudi le maillot domicile d'adidas que porteront les joueurs de Peter Bosz en 2022-2023.

Malgré une saison décevante avec une huitième place en Ligue 1 seulement, l'OL nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Et le club rhodanien a déjà frappé un grand coup en officialisant le retour d'Alexandre Lacazette au sein de son club formateur ce jeudi. Hasard ou coïncidence, c'est le jour prévu par le septuple champion de France pour dévoiler sa nouvelle tunique domicile 2022-23.

Alexandre Lacazette, porte étendard du nouveau maillot adidas de l'OL

Et qui mieux que la nouvelle recrue du club pour la dévoiler... Et pour le début de ce nouveau cycle, adidas et l'OL, liés jusqu'en 2025, ont décidé de revenir eux aussi aux fondamentaux qui faisaient la force lyonnaise il y a peu. Avec Lacazette et donc ce nouveau maillot, l'ADN lyonnais est de retour. Une large bande rouge et bleu au centre d'un maillot blanc. Oui, il n'y a pas de doute, il s'agit véritablement d'un maillot de l’OL qui rappelle forcément la fin des années 90, mais aussi celui de 2016-17... époque Lacazette. Voilà qui devrait ravir les supporters du club présidé par Jean-Michel Aulas.

Le retour de la bande centrale rouge et bleu au centre du maillot

Cette identité visuelle particulière qui revient au centre cette saison alors que la bande du maillot home de Lyon 2021-22 se trouvait à gauche, rappelle forcément la partie de la tribune nord du Groupama Stadium qui bénéficie elle aussi de cette fameuse bande rouge et bleu. Pour le reste, du grand classique avec les trois bandes adidas rouge et bleu sur les épaules, le logo adidas en rouge et le fameux blason de l'OL de l'autre côté.

Comme un symbole, ce sont les deux purs produits "made in OL" Maxence Caqueret et Rayan Cherki qui posent fièrement avec cette tunique dans l'enceinte lyonnaise. Côté sponsor maillot principal, l'Olympique Lyonnais retrouve "Emirates Fly Better" pour une troisième saison, le partenariat avec la compagnie aérienne rapportant entre 15 et 25 M€ annuels aux Gones. Pour ce qui concerne le maillot extérieur, souvent dévoilé en même temps que le domicile, il faudra sans doute attendre un peu. En attendant, les fans peuvent célébrer le retour de Lacazette comme il se doit.

