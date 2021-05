L'OL révèle ses maillots pour la saison 2021-2022

Alors qu’il reste une journée de Ligue 1 et que l’Olympique Lyonnais lutte avec Monaco pour décrocher une place en Ligue des champions, adidas dévoile les maillots domicile et extérieur que les hommes de Rudi Garcia porteront la saison prochaine.

Après une saison 2019-2020 mitigée avec une triste 7e place en Ligue 1 et une belle demi-finale de Ligue des Champions, l’OL souhaite à tout prix éviter une deuxième saison consécutive sans disputer une coupe d'Europe. Adidas profite donc du sprint final de l'OL pour dévoiler les nouvelles tuniques des Gones. D'ailleurs, Memphis Depay et ses partenaires devraient porter leur nouveau maillot domicile ce dimanche 23 mai face à l'OGC Nice au Groupama Stadium.

Le retour de la bande verticale sur le flanc gauche

Équipés par la marque aux trois bandes depuis la saison 2010-2011, les Lyonnais arboreront un maillot domicile que les supporters ont déjà eu la chance de voir grâce à Lucas Paqueta sur Instagram en avril dernier. L'équipementier allemand reprend les couleurs historiques du club avec un fond blanc et, surtout, la fameuse bande verticale rouge et bleue qui se glisse sur toute la longueur du maillot et sur le fanion.

Cette bande bicolore a souvent été reprise de différentes façons mais c'est la première fois qu'adidas la place ainsi, ce qui rappelle les légendaires maillots Umbro sortis dans les années 2000. La marque aux trois bandes modernise tout de même le maillot avec des flocages rouges alors qu'ils étaient noirs ou bleus dans les années 2000.

Un design moderne à l'extérieur

S’il faut remonter à la saison 2015-2016 pour trouver trace d’un maillot extérieur rouge à l’OL, c’est une véritable couleur historique du club avec le blanc et le bleu. Les supporters lyonnais se souviendront sans doute des maillots rouges Umbro portés par Juninho et ses compères entre 2002 et 2007, quand le club rhodanien marchait sur la Ligue 1 et se faisait un nom en Europe.

La tunique extérieur présentée aujourd’hui entre dans la lignée des derniers maillots extérieurs du club avec un côté « tape à l'œil » assez prononcé. Le fond rouge qui se présente dans un effet camouflage avec le logo de l’équipementier et les flocages blancs mais aussi une touche de bleu sur le bas des manches et les trois bandes adidas qui se trouvent sur les épaules.