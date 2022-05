Manchester United est prêt à tout pour se débarrasser d'Anthony Martial

La suite après cette publicité

Cet hiver, Anthony Martial a pris l'avion direction le sud de l'Espagne. Pas pour des vacances au soleil, mais pour tenter de relancer sa carrière, lui qui stagnait du côté de Manchester United où il ne faisait clairement pas l'unanimité. Mais pour l'instant, l'aventure sévillane est plutôt mitigée, puisqu'il n'a toujours pas marqué en huit apparitions en Liga.

Même si Monchi, le directeur sportif sévillan, a ouvert la porte à un transfert définitif du Français, la presse ibérique ne voit pas les choses de cet oeil là. Une chose est sûre, ses prestations outre-Pyrénées n'ont également pas vraiment convaincu les dirigeants mancuniens, qui espéraient le voir se relancer clairement. Comme l'indique le Sun, ils cherchent à s'en débarrasser.

Une belle compensation

Et ce, à tel point qu'ils seraient même prêts à débourser 12 millions de livres - un peu moins de 15 millions d'euros - pour faciliter son départ lors du mercato estival. Cela pourrait notamment aider les clubs intéressés à faire face à l'énorme salaire de l'attaquant passé par l'OL et Monaco, et ainsi convaincre le principal concerné d'accepter des propositions qui seront vraisemblablement inférieures.

Une compensation qui pourrait donc être la solution pour le joueur dont les émoluments tournent autour des 13 millions d'euros annuels. Autant dire que ceci risque aussi d'éveiller de nouveaux intérêts pour le joueur, qui connaît aussi quelques nouveaux pépins physiques en Andalousie...