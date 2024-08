Barrages C4 : Basaksehir et La Gantoise se qualifient pour la phase de groupe

En attendant de connaître l’issue des 22 autres résultats de demain, et notamment celui de Lens, deux rencontres de barrages de Ligue Europa Conférence avaient lieu ce mercredi soir. D’un côté, Basaksehir a fait honneur à la Turquie, après les échecs de Galatasaray et Fenerbahce en qualifications pour la Ligue des Champions. Le club stambouliote s’est en effet imposé 2-0 face à St. Pattricks (2-0), une semaine après avoir été tenu en échec en Irlande (0-0).

Les deux buts sont à mettre au crédit de Sahiner (64e, 1-0), et de l’ancien espoir de l’OL, Olivier Kemen (82e, 2-0). Dans l’autre rencontre de la soirée, La Gantoise s’est imposée sur le même score que lors du match aller face au Partizan Belgrade (1-0), grâce à un but de Delorge-Knieper (88e). Billet validé pour les Turcs et Belges.