Géorgie - Espagne : les compositions officielles

Même en période de trêve internationale, le football ne s’arrête pas sur FM ! Ce vendredi, l’Espagne se déplace au stade Boris Paichadze, à Tbilissi, afin d’y affronter la Géorgie dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires à l’Euro 2024. Deux mois seulement après avoir remporté la Ligue des Nations, la Roja, déjà sous pression, a impérativement besoin de points pour valider son billet pour l’Allemagne et cette prochaine grande échéance estivale. Et pour cause, quatrièmes provisoires du groupe A (3pts en 2 matches), les hommes de Luis de la Fuente accusent un retard conséquent au classement par rapport au leader écossais, auteur d’un sans-faute en quatre sorties (12pts). En face, la Géorgie, emmenée par sa star Khvicha Kvaratskhelia, veut créer la surprise mais tentera surtout de conserver sa deuxième place au classement après un départ contrasté dans ces éliminatoires (4pts, 1V, 1N, 1D).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h. Pour cette cinquième journée dans ces éliminatoires à l’Euro 2024, Luis de la Fuente a décidé de conserver son schéma tactique organisé en 4-3-3. Bien connus du côté de l’hexagone, Aymeric Laporte et Robin Le Normand sont associés en défense centrale. Ces derniers seront accompagnés des latéraux Dani Carvajal et José Gayà. Gavi, Rodri et Fabian Ruiz auront pour mission de sécuriser l’entrejeu tandis que le secteur offensif est composé de Marco Asensio, Alvaro Morata et Dani Olmo. Du côté de la Géorgie, Willy Sagnol ne déroge pas à ses méthodes et son système en 4-4-2, articulé autour de plusieurs cadres de la sélection. Récemment transféré à l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze est aligné en attaque aux côtés de la star napolitaine, Khvicha Kvaratskhelia.

Les compositions :

Géorgie : Mamardasvili - Azarov, Kverkvelia, Kashia, Gosholeishvili - Gagnidze, Lobjanidze, Aburjania, Kiteishvili - Mikaudatze, Kvaratskhelia.

Espagne : Simon - Carvajal, Laporte, Le Normand, Gayà - Rodri, Fabian Ruiz, Gavi - Asensio, Morata, Olmo.