LOSC : Paulo Fonseca charge à son tour l’état de la pelouse de Pierre-Mauroy

Dimanche, le LOSC accueille le FC Metz dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Vainqueurs de l’Olympique Lyonnais (0-2) le week-end dernier, les Dogues tenteront d’enchaîner avec un huitième match de rang sans défaite en championnat face aux Lorrains à domicile. Mais en marge de cette confrontation, la pelouse du stade Pierre-Mauroy, en mauvais état après avoir été réquisitionnée à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, fait débat dans les rangs nordistes. À ce titre, Paulo Fonseca n’a pu s’empêcher de monter au créneau en soumettant l’idée d’aller jouer ailleurs.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas eu l’opportunité d’aller voir l’état de la pelouse depuis notre retour, mais j’imagine. Lors de nos derniers matchs à l’extérieur, on a joué dans des stades où a eu lieu la Coupe du monde de rugby. À Marseille et à Lyon, ils avaient changé la pelouse. Je ne comprends vraiment pas, parce que ce n’est pas possible d’avoir des conditions comme celles que l’on a. Je dois dire que j’ai parlé avec le président et je lui ai dit que c’était très difficile pour notre jeu. Je pense que nos supporters méritent d’avoir une équipe qui joue son jeu et pourtant, c’est impossible… J’ai parlé avec le président, et nous devrions peut-être jouer dans un autre stade. J’ai l’impression que tout le monde s’en fout de ça, à part nous», a lâché le technicien portugais devant la presse.