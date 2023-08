Ça bouge en coulisses pour Eden Hazard !

La suite après cette publicité

Le nouveau jardin d’Eden. Cet été 2023, on se demandait dans quel stade le Belge allait faire vibrer un nouveau club et ses supporters. Malgré un passage compliqué au Real Madrid, où il n’a pas été épargné par les blessures, le natif de La Louvière garde une certaine cote sur le marché. D’autant qu’il est libre à présent puisqu’il a résilié son contrat avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Forcément, cela a mis en état d’alerte de nombreux clubs.

Cela avait commencé d’ailleurs bien avant la fin de son aventure à Madrid. Comme expliqué il y a quelques mois sur notre site, Al-Hilal et un club de Major League Soccer avaient tâté le terrain auprès de lui. Mais cela n’était pas allé plus loin. Puis, l’ancien international belge a de nouveau été dragué par des clubs une fois son contrat terminé chez les Merengues. Des clubs de Saudi Pro League et de MLS sont revenus à la charge cet été selon nos informations.

Il y a quelques jours, AS a parlé d’une tentative de Botafogo, le club brésilien qui est la propriété de John Textor. Mais l’ancien joueur de Chelsea a décliné. D’après nos informations, plusieurs agents ont aussi contacté son entourage pour tenter de le proposer à des clubs français, dont l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille et le LOSC. Mais leurs tentatives ont été vaines. Où en est Eden Hazard aujourd’hui ?

Comme répété à plusieurs reprises sur notre site, son idée est toujours de tout arrêter. Ce, même si son entourage tente de le motiver et lui conseille de continuer. D’ailleurs, l’un de ses représentants s’est entretenu il y a quelques jours avec de gros clubs basés en Turquie. Il pense que cela pourrait constituer un nouveau challenge pour le joueur de 32 ans. Mais il campe sur ses positions pour l’instant et profite de son temps libre pour passer du temps en famille en attendant peut-être de se lancer un ultime défi. La balle est dans son camp.