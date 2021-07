Justin Kluivert a recalé l'OGC Nice

L’OGC Nice est plutôt calme depuis l’ouverture du marché des transferts. Pourtant le club a déjà enregistré plusieurs départs comme par exemple Rony Lopes et Jeff Reine-Adélaïde, prêtés la saison dernière, qui sont tous les deux retournés dans leur club, au Séville FC pour le premier, et à l’OL pour le second. La seule arrivée est celle de Jean-Clair Todibo, lui aussi prêté l’année dernière par le FC Barcelone, mais pour qui les Aiglons ont cette fois décidé de lever l’option d’achat, de 8,5 millions d'euros + 7 millions d'euros en variables.

Sans oublier celle de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, qui a mis un peu plus de temps que prévu, ce qui peut en partie expliquer le mercato plutôt lent de Nice pour l’instant. Mais d’après les informations de Sky Sport Italia, le Gym aurait formulé une offre pour Justin Kluivert. L’ailier de la Roma (22 ans), à qui il reste deux ans de contrat, ne serait pas très emballé à l’idée de rejoindre la Côte d’Azur et aurait refusé ce possible transfert.