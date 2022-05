Ligue Europa : le meilleur joueur, le meilleur jeune et le 11 type de la compétition dévoilés

Ce mercredi la Ligue Europa édition 2021-2022 rendait son verdict à l'issue d'une séance de tirs aux buts remportée par l'Eintracht Francfort face au Glasgow Rangers. Auteur d'un très beau parcours jusqu'à cette victoire finale, les Allemands ont logiquement placé plusieurs joueurs dans le 11 de la compétition, tandis que Filip Kostic a été élu meilleur joueur et que son coéquipier Ansgar Knauff a lui été élu meilleur jeune.

🥇 UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Filip Kostić as the 2021/22 UEFA Europa League Player of the Season 👏👏👏@eintracht | #UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2022

En plus de leur N°10 serbe, Francfort a placé le gardien Kevin Trapp, le défenseur Martin Hinteregger et l'attaquant Rafael Santos Borré dans l'équipe type de la compétition qui est disposée en 3-4-3. Les Rangers, finaliste malheureux, placent eux 3 joueurs dans ce onze : Ryan Kent, James Tavernier et Calvin Bassey. Le reste de l'équipe est complété par des joueurs éliminés en demi-finale : Christopher Nkunku et Konrad Laimer pour le RB Leipzig, Declan Rice et Craig Dawson pour West Ham.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Europa League Team of the Season 🙌#UELfinal pic.twitter.com/Ve8fUWUXbn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2022