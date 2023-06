Mercato : Manchester City va formuler une offre folle pour Josko Gvardiol

La suite après cette publicité

Manchester City s’apprête à vivre un été assez animé. Plusieurs joueurs, majeurs ou non, vont ainsi faire leurs valises pour tenter de nouveaux challenges, à l’image de Kyle Walker, Aymeric Laporte, Kalvin Phillips, ou même Riyad Mahrez et Bernardo Silva, convoités par l’Arabie saoudite et dans un gros flou pour leur avenir. Dans ces conditions là, le champion d’Angleterre et d’Europe en titre devra se renforcer.

Comme révélé en décembre dernier en exclusivité, Josko Gvardiol est un objectif plus que sérieux des Cityzens. L’écurie anglaise voulait griller toute la concurrence et étaient prêts à faire du joueur de Leipzig le défenseur le plus cher de l’histoire. Et selon nos informations, l’intérêt mancunien est plus que jamais encore d’actualité.

Une offre colossale

Le Croate est bel et bien la priorité de Pep Guardiola. Les deux hommes ont déjà parlé d’une arrivée du défenseur de 21 ans à l’Etihad, toujours selon nos informations, alors que Txiki Begiristain, directeur sportif de City, a déjà rencontré l’entourage du joueur ces derniers jours. Une offre est en préparation.

Elle devrait être de 120 millions d’euros, avec des bonus et un pourcentage sur la revente. Un montant énorme donc, mais à la hauteur du talent et du potentiel du principal concerné, qui avait été annoncé du côté de Chelsea et du Real Madrid ces dernières semaines. Il devrait notamment remplacer Aymeric Laporte, numériquement du moins, puisqu’on l’imagine mal arriver pour être remplaçant. Un nouveau joli cadeau pour Pep Guardiola…