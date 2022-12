Manchester City veut doubler la concurrence pour Joško Gvardiol !

La suite après cette publicité

Il n'a que 20 ans mais il met déjà la planète football à ses pieds ! Étoile montante du football croate comme il l'avait montré au dernier Euro et depuis au RB Leipzig, Joško Gvardiol prend une dimension bien plus importante depuis quelques semaines et le début de la Coupe du monde 2022. Fer de lance d'une défense croate robuste (3 buts encaissés en 5 matches) où il a montré son caractère, sa solidité dans les duels ou encore sa capacité à casser les lignes avec la balle dans les pieds, le gaucher s'affirme parmi les plus gros talents en devenir à son poste. Suivi par Chelsea de près l'été dernier et dans le viseur de nombreux cadors européens, il fait l'objet surtout de trois approches.

Comme nous vous l'avons révélé ce mercredi, Chelsea et Manchester United ont fait des offres respectivement à 95M€ et 90M€. Des chiffres énormes, mais inférieurs à ceux de Manchester City. Les Sky Blues qui disposent avec Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte et Nathan Aké de quatre gros talents au poste ne comptent pas pour autant laisser filer l'un des plus gros prospects du poste. Selon nos informations, le club mancunien est prêt à employer les grands moyens afin de vite court-circuiter la concurrence.

Le défenseur le plus cher de l'histoire ?

Ainsi, pour présenter le projet que le club a imaginé pour lui et essayer de le convaincre, Manchester City par l'intermédiaire de son coach Pep Guardiola a déjà discuté avec le joueur. Une conversation de courtoisie qui fait office d'étape importante dans l'opération que souhaite mettre en place Manchester City dans ce dossier. Les Citizens veulent à tout prix devancer la concurrence et se l'offrir cet hiver tout en le prêtant dans la foulée au RB Leipzig afin qu'il puisse terminer tranquillement la saison avec les Saxons.

Pour faire plier le club est-allemand, Manchester City a formulé une offre XXL qui monte à 110 millions d'euros bonus compris auxquels s'ajoutent 20% à la revente sur une éventuelle plus-value. Cela ferait de Joško Gvardiol le défenseur le plus cher de l'histoire. Un rendez-vous a d'ailleurs eu lieu ces derniers jours du côté de Zagreb entre Manchester City, le RB Leipzig et les représentants du joueur afin d'évoquer ce potentiel transfert. Devant affronter Manchester City avec le RB Leipzig en Ligue des Champions en février prochain, Joško Gvardiol pourrait vivre ce match en tant que futur joueur des Sky Blues. En tout cas c'est le souhait du club de Pep Guardiola.