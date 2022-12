Mercato : le RB Leipzig tient déjà trois offres folles pour Joško Gvardiol !

La suite après cette publicité

Depuis le début du Mondial 2022, ils sont plusieurs à s'être révélés à la face du monde, et ce, malgré des performances déjà solides en club. Parmi ces cracks, comment ne pas évoquer Joško Gvardiol, le roc défensif de la Croatie. Le polyvalent défenseur du RB Leipzig avait déjà tapé dans l'œil de nombreux cadors depuis l'été dernier à commencer par Chelsea qui songeait alors à dépenser une fortune pour le prendre.

Et ce ne sont pas les performances étincelantes du gaucher croate au Qatar qui risquent de faire baisser sa cote bien au contraire. Avec trois buts encaissés en 5 matches, Joško Gvardiol s'est fait autant remarquer par son masque que par la manière dont il verrouille et tranquillise le dernier rempart de la Croatie, Livakovic. Face au Brésil vendredi, le défenseur du RB Leipzig, qui s'est vu attribuer un 8 par la rédaction FM, a livré une nouvelle prestation de haute volée face à Neymar Richarlison et consorts. Si la Croatie a brillamment obtenu son ticket pour les 1/2 en éliminant la Selecao, elle le doit à son gardien, mais aussi à Gvardiol.

Si le natif de Zagreb acheté pour 19 M€ au Dinamo il y a 18 mois est concentré sur les terrains qataris, son agent travaille en coulisse et s'occupe de gérer les prestigieux clubs européens qui n'ont d'yeux que pour lui et ils sont déjà trois à avoir soumis une proposition ferme à Leipzig. Selon nos informations, il s'agit des deux clubs de Manchester et de Chelsea, déjà intéressé l'été dernier comme nous vous l'expliquions un peu plus haut. L'offre des Citizens dépasse les 100 M€ bonus compris et inclus un pourcentage à la revente. Quant aux Blues et aux Red Devils, ils ont respectivement proposé un montant proche 95 et 90 millions d'euros. Les enchères ne font que commencer.

Le Bayern Munich prépare son offensive

Le Bayern Munich est lui très chaud. Un rendez-vous (dont la date n'a pas filtré) est d'ores et déjà prévu entre la direction du club bavarois et le représentant du joueur pour un possible rapprochement. Selon une source proche du dossier, le Real Madrid, le Barça, également intéressés, partent de plus loin, notamment à cause du prix stratosphérique que va demander le RB Leipzig pour laisser filer son joyau croate.

Liverpool et le PSG n'ont pour l'instant pas manifesté le moindre intérêt pour Joško Gvardiol. La bataille s'annonce donc intense et promet d'être aussi endiablée que celle menée pour Erling Haaland il y a quelques mois. Il faut dire que pour de nombreux observateurs, le défenseur international croate de 20 ans aux 17 sélections est considéré comme le futur meilleur défenseur du monde. Et à la vue de ses performances passées et à venir avec la Croatie dans ce Mondial, à commencer par la demi-finale à venir face à l'Argentine mardi, ce n'est pas loin d'être déjà le cas.