Mercato : Chelsea prépare une opération à 193 M€ !

Chelsea est tombé de haut. Hier soir, les Blues se sont inclinés 2 à 1 à Southampton lors de la cinquième journée de Premier League. Une nouvelle désillusion pour les Londoniens, qui connaissent un début de saison particulièrement laborieux. En effet, après avoir battu Everton lors de la première journée (1-0), ils ont enchaîné avec un match nul face à Tottenham (2-2), une défaite contre Leeds (3-0) et un succès face à Leicester (2-1). On pensait la machine relancée. Mais l'équipe de Thomas Tuchel est retombée dans ses travers face aux Saints.

Tuchel doit vite recruter

Un nouveau revers pour le club de la capitale anglaise qui prend forcément cher ce mercredi matin dans la presse anglaise. L'entraîneur allemand est également attaqué par les supporters, qui estiment qu'il doit être mis sous pression. De son côté, Tuchel s'en est pris, lui, à ses joueurs. «Nous ne sommes pas assez forts pour gagner ces matchs à l’extérieur. C’était la même histoire à Leeds. Ils nous ont fait perdre l’équilibre en deux minutes et on n’a pas trouvé de réponses. Nous étions déséquilibrés et nous n’avons pas réagi».

Il a ajouté ensuite : «nous avons eu de la chance de ne pas encaisser de troisième but au début de la seconde période. Nous n’étions pas assez durs. Notre défense était trop molle (...) Nous devons avoir une mentalité différente. Ce n’est pas suffisant pour le moment. Nous sommes assez humbles pour accepter que nous puissions perdre des matchs, mais c’est trop facile de nous intimider». L'arrivée de renforts supplémentaires pourrait l'aider à remettre son équipe sur de bons rails. Outre Wesley Fofana, pour lequel Chelsea a signé un chèque de 82 millions d'euros, d'autres recrues sont attendues.

Les Blues vont faire des folies

Mais là encore les nouveaux propriétaires du club anglais vont devoir casser leur tirelire. En effet, le Daily Mail assure que les Blues auraient un accord avec le RB Leipzig pour boucler l'arrivée du défenseur Josko Gvardiol (20 ans). Une cible à 87 M€. Mais son club dément tout départ. Il faudra donc se montrer convaincant. Dans le même temps, les Londoniens planchent sur plusieurs arrivées dans le secteur offensif. Anthony Gordon (21 ans) est toujours ciblé par les pensionnaires de Stamford Bridge, qui avaient fait notamment une offre de 70 M€. Mais les Toffees ont refusé et comptent le garder, malgré son souhait de rejoindre Chelsea.

«Je suis très confiant. Il sera notre joueur à la fin du mercato», a lancé Frank Lampard hier soir en conférence de presse après le match nul contre Leeds. Une rencontre où Gordon a marqué. On comprend mieux pourquoi son club veut le retenir. Malgré tout, The Sun explique qu'Everton a fixé son prix à 81 M€. Enfin, les Blues vont aussi devoir allonger les millions pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans). Selon Sport, la dernière offre des Anglais au Barça serait de 25 M€ (23 M€+ 2 M€ de bonus). Un prix qui se rapproche des exigences des Blaugranas. Si Chelsea veut recruter ces trois joueurs, il faudra débourser 193 M€ d'ici demain soir. La carte bleue des Blues risque de chauffer !