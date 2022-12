Croatie, RB Leipzig : tout le monde s'arrache la pépite Joško Gvardiol !

La suite après cette publicité

Deuxième plus jeune joueur croate a disputer une Coupe du monde après Mateo Kovačić en 2014 (20 ans et 37 jours), Joško Gvardiol (20 ans et 304 jours au moment d'affronter le Maroc) s'affirme comme un symbole de précocité absolu. Présent au dernier Euro dans une qualité de latéral gauche, le polyvalent défenseur dont le poste préférentiel reste dans l'axe dispose déjà d'une forte expérience pour son jeune âge. Si cette compétition avait laissé échapper quelques lacunes et une certaine inexpérience pour celui qui allait passer du Dinamo Zagreb au RB Leipzig, un an et demi plus tard, le constat est différent. Prenant progressivement une place dans l'axe avec les Vatreni, l'élégant gaucher d'1m85 forme depuis le début de la compétition une charnière redoutable avec Dejan Lovren. En quatre matches, la Croatie n'a pas perdu, a concédé seulement 2 buts et elle le doit en partie au natif de Zagreb dont la performance XXL contre la Belgique (0-0) a été récompensée d'une place dans notre équipe type de la 3e journée. Son sélectionneur Zlatko Dalić n'a d'ailleurs pas manqué de s'enthousiasmer sur son poulain après sa performance face aux Belges : «c'est le meilleur défenseur du monde. Il n'a que 20 ans. S'il n'est pas numéro 1 maintenant, alors il le sera.»

Régulier avec Leipzig (19 matches disputés, 1 but) où il s'est affirmé comme un des hommes forts de l'équipe, Joško Gvardiol s'impose comme l'un des plus grands talents émergents au poste de défenseur central. Depuis le début de la compétition un masque sur le visage suite à une fracture au nez et son coach au RB Leipzig n'avait pas manqué le jeu des comparaisons au moment d'évoquer l'état de santé de son joueur : « il ressemble à un boxeur après 12 rounds ». Laissant ressortir des doutes sur sa condition physique avant les premiers matches de la Croatie, Joško Gvardiol les a vite balayés. Ce nouvel appareillage renforce cette image de joueur autoritaire dans les duels et sûr de lui. Mais au-delà de l'aspect purement physique et de sa faculté à aller au combat, Joško Gvardiol est précieux pour sa faculté de casser les lignes avec la balle au pied et de grandement faire progresser le ballon. Un profil assez complet qui n'a pas manqué de taper dans l'œil de nombreux cadors européens depuis un moment. Ainsi, l'été dernier, Chelsea avait montré un intérêt prononcé pour le joueur et n'avait pas manqué de proposer 87M€ pour le joueur qui était finalement resté du côté des Saxons.

À la toute fin du mercato, il a d'ailleurs prolongé jusqu'en juin 2027 avec le RB Leipzig Une façon de le blinder pour le club allemand qui va pouvoir faire joueur les enchères. Ainsi, Joško Gvardiol a vu sa cote augmenter drastiquement depuis son arrivée en Bundesliga. Estimé à 16 millions en 2020 et désormais estimé à 60 millions d'euros par le site Transfermarkt, il faudra sûrement se rapprocher des 87 M€ dépensés par Manchester United pour Harry Maguire en 2019 - qui en font le défenseur le plus cher de l'histoire - pour s'adjuger les services de Joško Gvardiol. Sur les rangs, le Real Madrid pourrait s'approcher de ces montants selon le journaliste ibère Alfredo Pedulla qui a notamment évoqué les possibles sacrifices de Ferland Mendy et Nacho Fernandez. Le principal intéressé n'est d'ailleurs pas insensible aux sirènes merengues. «Le Real Madrid est le plus grand club du monde, alors qui sait... peut-être qu'un jour je pourrai y jouer. J'aimerais bien, oui. "Luka n'a rien à me dire sur le Real Madrid, ce n'est pas nécessaire. Je sais déjà tout, je sais que c'est le plus grand club du monde et à quel point il est important d'être lié à une telle équipe» a-t-il notamment expliqué dans un entretien pour Relevo. Outre la Casa Blanca, la Premier League est très friand du profil de Joško Gvardiol.

Chelsea qui a tenté sa chance cet été et qui a été conseillé par Mateo Kovačić devrait retenter sa chance selon The Athletic. Le joueur qui a été interrogé par le média anglais a d'ailleurs évoqué la possibilité de rejoindre les Blues : «à propos de moi et de Chelsea ? Je ne sais pas. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Mon agent s'en occupe et nous verrons. En ce moment, je suis heureux à Leipzig. Je ne sais pas, on verra, on ne sait jamais. Vous connaissez les histoires et ces choses, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis heureux à Leipzig et que maintenant je vais y rester et jouer pour eux. C'est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu'un jour j'y serai. C'est vraiment sympa de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui.» Alors que la Juventus, Liverpool, le FC Barcelone et Manchester United ont aussi été évoqués, l'agent du joueur Marjan Sisic a tenu à temporiser du côté de Sky Germany : «en vue d'un éventuel transfert estival en 2023, nous ne sommes pas pressés et je peux dire qu'il n'y a aucun accord avec aucun club. Bien sûr, certains grands clubs se sont informés, mais il a un contrat à long terme avec le RB Leipzig.» Acheté pour 19M€ par le RB Leipzig, Joško Gvardiol devrait partir pour beaucoup plus dans les prochains mois. Son agent et le club allemand peuvent se frotter les mains.

