Une nouvelle version de la Super League dans les tuyaux ?

Si la Super League a rapidement été annulée, elle pourrait néanmoins refaire son apparition sous une autre forme. Alors que l’UEFA souhaite punir les trois clubs toujours engagés dans le projet en les excluant de la Ligue des Champions, ces derniers voudraient profiter de l’occasion pour mettre en place une nouvelle Super League.

D’après la radio espagnole Cadena Ser, par l’intermédiaire de son émission El Larguero, les fondateurs de la Super League travailleraient toujours sur l’idée d’une nouvelle compétition européenne, mais cette fois-ci plus ouverte et plus axée sur le mérite sportif. De quoi plaire aux supporters des différents clubs qui avaient pesté au moment de l’annonce de la création de la Super League ?