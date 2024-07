Euro 2024, Espagne : les éloges de Rodri envers Lamine Yamal

Décisif lors d’Espagne-France (2-1) en demi-finale de l’Euro 2024, Lamine Yamal éclabousse la compétition de son talent. Le joueur du FC Barcelone impressionne par sa vitesse, ses dribbles et sa qualité de passe, qui fait d’ailleurs de lui le meilleur passeur de ce championnat d’Europe des nations (3), ex æquo avec Xavi Simons. Ses coéquipiers en sélection sont également conquis par ses performances, à l’image de Rodri. «Je vois une maturité que je ne suis pas sûr d’avoir vu auparavant. Je ne saurai pas dire s’il a un plafond. Nous le saurons dans quelques années. Dans cinq ou six ans, nous verrons. Dans un an ou deux, il sera l’un des meilleurs du monde», explique avec enthousiasme le milieu de terrain de 28 ans, dans un entretien à As, ce vendredi.

Et d’ajouter : «mais surtout, je le vois comme un garçon avec beaucoup de tranquillité d’esprit, désireux d’apprendre et solidaire. Il y a des moments où nous voyons des joueurs qui sont bons dans quelque chose et qui ne s’en tiennent qu’à cela. À Lamine, je vois un garçon qui veut gagner collectivement. Et, avec ces outils, il a tout pour être l’un des meilleurs dans les années à venir». Face à l’Angleterre, en finale, ce dimanche, à l’Olympiastadion (Berlin), le plus jeune joueur à marquer dans un championnat d’Europe sera encore attendu pour permettre à la Roja de remporter le quatrième Euro de son histoire. Et de conclure parfaitement, une saison qui l’aura vu se révéler à la face du monde entier.