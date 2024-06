L’UNFP et plusieurs syndicats attaquent la FIFA

La fronde s’organise. Alors que la FIFA dirigée par Gianni Infantino a décidé d’instaurer de manière unilatérale un nouveau calendrier international avec la création d’une Coupe du monde des clubs étendue à partir de 2025, plusieurs syndicats, dont l’UNFP, ont confirmé jeudi l’ouverture d’une action en justice contre l’instance. Ces derniers pointent notamment les calendriers surchargés des joueurs et regrettent la position de la FIFA.

«Les joueurs et leurs syndicats n’ont cessé de souligner que le calendrier actuel du football était surchargé et impraticable. Cependant, la FIFA, comme signalé par les syndicats de joueurs et les organisations internationales des ligues professionnelles, ne s’est pas engagée à négocier de manière significative et a poursuivi unilatéralement un programme d’expansion des compétitions en dépit de l’opposition des syndicats. Elle a notamment décidé d’organiser une Coupe du monde des clubs élargie», précise à ce titre l’UNFP via un communiqué.