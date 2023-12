Ligue des Champions : les derniers enjeux de la phase de poules

Groupe A

Le Bayern Munich est déjà qualifié et assuré d’être premier dans ce groupe. Défiant Manchester United pour la dernière journée, le Rekordmeister arbitrera ce groupe. Les Red Devils sont condamnés à la victoire pour espérer se qualifier tout en espérant un match nul entre Galatasaray et Copenhague. La formation anglaise est donc en position délicate, surtout qu’un match nul ne pourrait pas suffire pour une qualification en Ligue Europa si les deux autres équipes se tiennent en respect. S’il y a un vainqueur entre Copenhague et Galatasaray, celui-ci ira en huitièmes de finale. En cas de match nul et si Manchester United ne l’emporte pas, Copenhague aurait l’avantage.

Groupe B

La journée précédente a permis à Arsenal d’assurer sa première place tandis que le PSV Eindhoven a validé une deuxième position. Les deux équipes vont donc s’affronter dans un match sans grand enjeu. En revanche, Lens qui est troisième va recevoir le Séville FC pour une place en Ligue Europa. Les Nordistes seront qualifiés en cas de victoire ou de match nul. Les Andalous sont condamnés à la victoire.

Groupe C

Le Real Madrid est déjà qualifié et assuré d’être premier et jouera l’Union Berlin sans pression pour la dernière journée. Derniers du groupe, les Allemands tenteront d’aller chercher la troisième place et cela passera par une victoire tout en espérant une défaite de Braga. Les Portugais affrontent Naples pour la dernière journée. En ballottage défavorable, ils devront s’imposer de deux buts en Italie pour se qualifier. La situation reste donc très favorable pour le Napoli.

Groupe D

La Real Sociedad et l’Inter Milan ont réussi à se qualifier rapidement et vont s’affronter pour la première place. Après le match nul 1-1 de l’aller, ce match au Stadio Giuseppe Meazza permettra de savoir qui terminera en tête de ce groupe. À domicile, l’Inter Milan qui a une moins bonne différence (+3 contre +5) est obligé de l’emporter contre une équipe de la Real Sociedad qui n’aura besoin que d’un nul. Pour ce qui est de la lutte pour la troisième place, le Red Bull Salzbourg a l’avantage sur Benfica. Les Autrichiens qui recevront ce match n’auront besoin que d’un match nul tandis que Benfica est obligé de l’emporter pour espérer être reversé en Ligue Europa.

Groupe E

Plus trop de suspense dans ce groupe E puisqu’on connaît les deux qualifiés qui sont l’Atlético de Madrid et la Lazio. Les Colchoneros ont un point de plus que les Italiens avant de les recevoir lors de la dernière journée. Sauf victoire des Biancocelesti, les joueurs de Diego Simeone termineront en tête. Le Feyenoord est lui reversé en Ligue Europa et le Celtic Glasgow est éliminé.

Groupe F

Dans ce groupe F, le Borussia Dortmund est déjà qualifié, mais aura besoin d’au moins un match nul pour terminer premier. Les Marsupiaux sont opposés au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale sera qualifié et même premier en cas de victoire. Un match nul pourrait suffire en cas de victoire de l’AC Milan contre Newcastle. Si ces deux derniers se neutralisent, le PSG peut même perdre et se qualifier. Pour se qualifier, Newcastle doit l’emporter impérativement et la situation est la même pour l’AC Milan. Si les Italiens doivent espérer une défaite francilienne dans le même temps, pour les Anglais, un nul parisien suffirait. Enfin, en cas de match nul entre Newcastle et l’AC Milan, les Magpies seraient reversés en Ligue Europa.

Groupe G

Le groupe G ne soulève d’aucun suspense. Manchester City et le RB Leipzig sont qualifiés en huitièmes de finale et termineront respectivement premiers et deuxièmes. Vainqueur de l’Étoile Rouge de Belgrade (2-0) lors de la dernière journée, les Young Boys de Berne terminent troisièmes et iront en Ligue Europa.

Groupe H

Après deux échecs en phase de poules, le FC Barcelone a enfin obtenu son ticket pour les huitièmes de finale et affrontera Antwerp lors d’une rencontre sans réel intérêt puisque les Belges sont éliminés. En revanche, l’autre duel qui oppose le FC Porto au Shakhtar Donetsk. À domicile, les Portugais ont l’avantage puisqu’ils n’auront besoin que d’un match nul pour se qualifier après leur victoire 3-1 de l’aller. Les Ukrainiens qui ont le même nombre de points, mais avec une différence particulière défavorable sont condamnés à la victoire sous peine d’être reversés en Ligue Europa.

