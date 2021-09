MU : Sir Alex Ferguson compare Cristiano Ronaldo à Jules César

4 buts en 5 matches toutes compétitions confondues : le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United semble déjà réussi. Et ce n'est pas son ancien entraîneur chez les Red Devils, Sir Alex Ferguson, qui va dire le contraire, surtout après son doublé face à Newcastle le 11 septembre dernier : « Vous avez vu ce samedi que c'était comme Jules César entrant dans Rome après la victoire. "Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis". [...] Je veux dire, pour quiconque est un fan de United, nous aurions pu avoir un million de personnes là-dedans, sans aucun doute, car il y en avait tellement dehors, des centaines dehors. »

La suite après cette publicité

« Beaucoup de gens disaient qu'il était un plongeur et c'était un peu le cas, mais après cela, il attaquait les défenseurs et tout ce qu'il lui fallait, c'était un coup de pouce et il passait devant eux. Il attaquait avec une vitesse incroyable. Je pense que la connaissance croissante de son jeu est dû au fait qu'il soit né avec un objectif. Il s'est sacrifié pour être le meilleur », a-t-il ajouté au micro à l'UTD Podcast. Un message qui devrait faire plaisir au quintuple Ballon d'Or.