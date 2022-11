C4 : Basaksehir et la Fiorentina confirment

Opposé à Heart of Midlothian dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa Conférence, Basaksehir, déjà qualifié pour le tableau final, a confirmé. Portée par les réalisations de Ndayishimiye, Gürler et Özcan, la formation turque s'est facilement imposée (3-1) malgré la réduction du score d'Atkinson en toute fin de rencontre.

Avec cette victoire, Basaksehir termine en tête du groupe A. Dans l'autre rencontre de cette poule, la Fiorentina n'a, de son côté, pas tremblé pour se défaire du Rīgas FS. Des buts signés Barák, Arthur Cabral et Saponara pour une victoire (3-0) ne souffrant d'aucune contestation possible.