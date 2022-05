PSG : pourquoi la prolongation de Kylian Mbappé va tout changer

La suite après cette publicité

L'attente semble enfin arriver à son terme. Longtemps proche du Real Madrid, où il aurait également trouvé un accord (même si sa mère a depuis démenti), Kylian Mbappé va finalement se diriger vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain, à moins d'un nouveau retournement de situation de dernière minute. Comme cela a été confirmé par nos informations, le numéro 7 de la formation francilienne va renouveler son contrat de trois saisons avec le club qu'il a rejoint en 2017 et touchera un salaire supérieur à celui des deux autres stars : Lionel Messi et Neymar.

Après plusieurs rendez-vous au Qatar et plusieurs sollicitations de personnalités publiques, dont le président de la République, Emmanuel Macron, en personne, Mbappé a choisi Paris. Et ce choix aura de lourdes conséquences sur le club de la capitale et son organigramme. En effet, le PSG ne ressemblera plus vraiment à ce qu'il est actuellement en interne, comme l'annonce Le Parisien. De nombreux changements sont donc à prévoir avant le début de la prochaine saison.

Quel avenir pour Leonardo et Mauricio Pochettino ?

À la suite de la prolongation du natif de Bondy, Mauricio Pochettino et Leonardo ne devraient pas conserver leur poste après l'été. Le Qatar, qui se veut ambitieux pour une saison 2022-23 décisive pour son projet, avec la Coupe du monde 2022 qui arrive cet hiver, a entamé une refonte de l'organigramme. Selon nos informations, cinq noms auraient déjà été trouvés pour prendre la suite du directeur sportif brésilien. Parmi eux, et comme annoncé par ESPN, on retrouve Luis Campos, déjà passé par Monaco et Lille.

En revanche, Nasser al-Khelaïfi devrait bien conserver son poste. Toujours selon Le Parisien, il aurait d'ailleurs convaincu l'entourage du joueur de rester à Paris lors d'une réunion à Doha, au Qatar, en lui offrant les coups de pied arrêtés et la possibilité de porter le brassard de capitaine. Au détriment d'un Real Madrid qui était prêt à tout offrir à Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a donc réussi son coup en le prolongeant et en lui offrant les pleins pouvoirs. En cinq ans, Mbappé est donc passé du statut de grande pépite à grande puissance sous la tunique parisienne.