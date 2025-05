Palmeiras : Vitor Roque rend hommage à Lady Gaga

Une semaine après le concert de Lady Gaga à Copa Cabana devant près de deux millions de spectateurs, la chanteuse américaine fait encore des émules au Brésil, et plus étonnamment sur les pelouses de Serie A brésilienne. En effet, après avoir inscrit le seul but de la rencontre entre Palmeiras et Vasco de Gama, Vitor Roque a célébré en mimant une pause célèbre de Lady Gaga, griffes en avant.

La suite après cette publicité

Les publications établissent un lien entre la célébration de l’avant-centre, qui montre des griffes imitant un tigre, avec le symbole de la « griffe » utilisé par Lady Gaga en référence à ses fans, qu’elle surnomme les «petits monstres». Monstrueux, l’ancien attaquant du Barça ne l’est pas vraiment, avec aucun but inscrit depuis son retour au Brésil en janvier avant cette première réalisation ce dimanche.