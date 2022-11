Coupe du Monde 2022 : Hervé Renard dévoile comment l'Arabie Saoudite s'est offert la peau de l'Argentine

La suite après cette publicité

Le "sorcier blanc" a encore fait des miracles. Sur le banc de la sélection saoudienne, Hervé Renard a sorti sa baguette magique pour frapper un très grand coup ce mardi lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar. Face à l'Argentine de Lionel Scaloni et du génie Lionel Messi, on ne donnait pas cher de la peau de l'Arabie Saoudite aux jeux des pronostics. On imaginait l'Albiceleste, invaincue depuis 36 matches, l'emporter. D'ailleurs, l'Argentine, favorite dans ce groupe C, démarrait bien avec l'ouverture du score de Lionel Messi sur pénalty (1-0, 10e).

Loin d'être touchée, la sélection saoudienne n'a pas coulé. Elle a même égalisé à la 48e minute par l'intermédiaire de Saleh Al-Shehri (1-1). Puis, elle a pris l'avantage grâce à un sublime but signé Salem Al-Dawsari (1-2, 53e). Malgré les tentatives des Argentins et les multiples changements, les hommes de Lionel Scaloni ont été battus par de solides Faucons. Un succès qui leur permet de prendre la tête du groupe, en attendant le résultat de la rencontre entre le Mexique et la Pologne en fin d'après-midi. L'Arabie Saoudite a donc réalisé une belle opération et un sacré coup, elle qui conserve toutes ses chances d'aller plus loin.

Le magicien Hervé Renard a fait des miracles

Après la rencontre, Hervé Renard était forcément aux anges. L'autre sélectionneur français de ce Mondial, en plus de Didier Deschamps, est revenu sur ce beau succès et son plan de bataille. « On a une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. Jouer devant notre défense et attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et (Leandro) Paredes », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

«En deuxième période, bon ils se sont fait taquiner à la mi-temps, je leur ai dit : "c’est bien, vous avez bien trottiné en première période ». Et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois"», a-t-il déclaré au micro de beIN Sports. Les Faucons vont tenter de poursuivre sur cette lancée samedi à 14 heures face à la Pologne de Robert Lewandowski et, pourquoi pas, conforter leur place de leader de leur poule.