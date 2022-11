Argentine - Arabie Saoudite : les notes du match

La suite après cette publicité

Voilà le premier exploit du tournoi, que l'Argentine ne pouvait pas plus mal entamer. Pour son entrée en lice dans ce Mondial 2022, l'Albiceleste s'est fait surprendre par une vaillante et valeureuse équipe d'Arabie saoudite (1-2), ce mardi, dans le cadre de la première rencontre du groupe C. Lionel Scaloni, qui alignait un quatuor Di Maria-Messi-Gomez-Martinez pour sa première en Coupe du monde, pourra regretter le manque d'inspiration offensive de ses hommes, qui ne méritaient pas forcément de gagner. La belle série des champions d'Amérique, qui restaient sur 36 matchs sans défaite, prend brutalement fin et signe déjà l'état de crise dans les rangs argentins.

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour ressentir le premier frisson dans le Lusail Stadium. Arrivant lancé et profitant d'un contrôle manqué de Lautaro Martinez dans les 16 derniers mètres saoudiens, Lionel Messi contraignait Mohammed Al-Owais à un superbe plongeon (2e). La Pulga allait pouvoir se consoler peu de temps après. Ceinturé par et mis au sol par Saud Abdulhamid dans la surface sur un coup franc excentré, Leandro Paredes obtenait un penalty transformé avec sang-froid par le capitaine de l'Albiceleste (1-0, 10e). De quoi gâcher le début de match agressif des Faucons Verts de Salman Alfaraj, incertain mais bien titulaire.

L'Arabie saoudite a dévoré l'Argentine

Prenant le jeu à son compte, l'Argentine tentait d'étirer le bloc assez haut de la formation d'Hervé Renard, bien en place, tant bien que mal. Cela manquait globalement de rythme, même si la défense saoudienne jouait remarquablement le piège du hors-jeu, à l'instar de ces trois buts refusés (pour pas grand-chose, au niveau du haut du corps) à Leo Messi (22e) puis Lautaro Martinez (29e, 35e). À la pause, l'Arabie saoudite tenait bon face aux Argentins en manque d'inspiration dans les 30 derniers mètres, malgré la sortie sur blessure de leur capitaine Alfaraj (45e). Pas de quoi déstabiliser les Faucons, qui ont attaqué la seconde période pied au plancher. Lancé par Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri s'est joué de Cristian Romero avant de tromper Emiliano Martinez d'une belle frappe croisée (1-1, 48e) pour faire chavirer de bonheur un Lusail Stadium acquis à la cause des Saoudiens.

L'Albiceleste, dépassée dans les duels, souffrait énormément et peinait à ressortir du pressing. Poussée par la ferveur de ses supporters, l'Arabie saoudite prenait même l'avantage grâce à un somptueux tir enroulé signé Salem Al-Dawsari (1-2, 53e). L'Argentine a ensuite eu du mal à créer du danger et à répondre à la pression imposée par ses adversaires, même si le portier saoudien a été impeccable devant Nicolas Tagliafico (64e), Angel Di Maria (72e), un Leo Messi (84e) décevant puis Julian Lavarez (90+11). Il aura permis à Hervé Renard, qui a aussi perdu Yasser Al-Shahrani après un violent coup de genou involontaire de son portier en pleine tête (90e+10), de créer la première sensation de cette Coupe du monde 2022. En attendant le match Mexique-Pologne (17h), les Faucons Verts prennent les commandes du groupe C et mettent l'Argentine, dont la dernière défaite remontait au 3 juillet 2019 (0-2 contre le Brésil en demi-finale de Copa América), déjà au pied du mur.

Homme du match : Al-Shehri (7,5) : a dû, par séquence, user de son corps pour jouer dos au but. L'impact, lors des duels avec Otamendi entre autres, s'est bien ressenti. Il n'a cependant pas eu de balle de but concrète à négocier durant le premier acte malgré une grosse activité. L'avant-centre est venu égaliser comme un grand après avoir éliminé Romero avec puissance et rapidité, pour finir d'une frappe pied gauche petit filet opposé (1-1, 48e). Un match sérieux et complet pour le buteur d'Al-Hilal qui s'est vraiment mis au service du collectif face à l'événement. Remplacé par Al-Ghannam (78e)

Argentine

Martinez (4) : hormis un centre sans danger venant de la gauche et capté sans problème (17e), le joueur d’Aston Villa vivait un match tranquille. Et puis tout a basculé au retour des vestiaires. Mis à mal par une défense apathique, il a été fusillé à deux reprises sans pouvoir faire grand-chose (48e, 53e).

Molina (3) : match sans saveur du latéral de l’Atlético de Madrid. Face à un bloc saoudien regroupé et jouant à merveille le hors-jeu, il a rarement pris l’initiative d’apporter du surnombre pour créer du décalage. Trop mou comme ses coéquipiers dans l’axe, il n’est même pas intervenu sur le but du 2-1 (53e).

Romero (3) : obligé d’aller au mastic, il a n’a pas été pris à défaut lors des 45 premières minutes alors qu’il n’affichait pas une vivacité XXL dans ses déplacements. Néanmoins, Kanno lui a mené la vie dure avec des petits ponts assez vexants. Il a fini par payer sa mollesse en se montrant beaucoup trop attentiste sur le but égalisateur d’Al-Shehri (48e). Remplacé par Martinez (59e) .

Otamendi (3) : joueur d’expérience, il a su faire le bon geste sur les rares incursions saoudiennes. Présent quand il a fallu aller au contact, il risque toutefois de se retrouver un peu plus en difficulté face à des équipes plus remuantes en attaque. Une tendance qui s’est confirmée sur l’action du 1-1 où il est loin de tout reproche.

Tagliafico (4) : le latéral de l’OL n’a pas chômé. Les Saoudiens ont souvent tenté de passer par son côté, mais il a su répondre présent. Offensivement, il s’est montré légèrement plus entreprenant que Molina, mais sans plus. Il a toutefois raté une occasion énorme d’égalisation (64e). Remplacé par Acuña (71e) .

De Paul (3) : première période très compliquée pour le Colchonero. Joueur de caractère, il a rarement su trouver la faille et a multiplié les passes imprécises. Il a également raté une volée juste devant la surface saoudienne (43e). En deuxième, ce n’était pas mieux. Attentiste sur le 2-1 (53e), il n’a finalement jamais pesé sur le match et a surtout passé plus de temps à râler auprès de l’arbitre.

Paredes (3) : a provoqué un penalty généreusement accordé après un accrochage. Pour le reste, le bloc compact adverse lui a permis de faire ce qu’il aime : aller au contact. Pour ce qui du jeu, on repassera plus tard. Remplacé par Fernandez (59e) .

Di Maria (3) : quelle première période bien triste sur son côté droit. Incapable de faire des différences, il a souvent essayé de revenir sur son pied gauche pour faire sa spéciale. Mais à chaque fois, il y avait un pied saoudien. Parfaitement muselé, il a réussi à rester sur le terrain malgré une prestation fantomatique, même s’il a multiplié les centres en seconde période.

Messi (4) : la Pulga pensait avoir parfaitement lancé son Mondial. Après avoir forcé le gardien adverse à sortir une parade dès la première minute de jeu (1e), le septuple Ballon d’Or a ouvert le score grâce à un penalty généreusement accordé (10e). Il pensait ensuite inscrire un doublé à la 22e minute, mais il était hors-jeu. Il aurait ensuite pu être passeur décisif pour Lautaro Martinez, mais là encore, la VAR est venue signaler un hors-jeu (35e). Impuissant par la suite, il a vécu une rencontre très frustrante.

Gomez (4) : transparent avec Séville, l’ancien pensionnaire de l’Atalanta affiche un meilleur visage avec la sélection nationale. Remuant sur son côté gauche, il aurait pu être passeur décisif pour Martinez (27e). Souvent revenu dans cœur du jeu, il a néanmoins souffert pour percer le bloc adverse. Remplacé par Alvarez (59e) .

Martinez (3) : arrivé au Qatar avec pas mal d’interrogations sur son état physique, il a mis du temps à se mettre en marche. Parfaitement pris en tenaille par le bloc défensif saoudien, il a été très discret. Il pensait toutefois être l’auteur du but du break sur un beau piqué sur un caviar de Papu Gomez (27e). Malheureusement pour lui, son premier but en Coupe du monde attendra puisque la VAR l’a signalé hors-jeu. La défense saoudienne l’a d’ailleurs souvent pris à ce piège puisqu’un nouveau but lui a été refusé (35e).

Arabie Saoudite