LdC : Adil Rami aurait recadré Neymar...

Hier soir, le Paris Saint-Germain est tombé à domicile contre Manchester United (1-2). Décevants, les hommes de Thomas Tuchel se sont attiré les critiques des observateurs et surtout le duo Kylian Mbappé et Neymar. La raison ? Leur individualisme qui peut être souvent exacerbé. Et ça, Adil Rami n’aime pas.

Interrogé sur sa manière de gérer un coéquipier comme Neymar abusant de la sorte, le champion du monde a été cash. « Perso je pète les plombs. Quand tu le fais à plusieurs reprises, je craque. Peu importe le statut, je pète les plombs et je pense à l’équipe. Ah ouais, si c’est à plusieurs reprises et qu’on perd le ballon, derrière c’est moi qui vais le payer. A un moment donné, c’est un travail d’équipe », a-t-il déclaré sur RMC Sport.