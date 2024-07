Martin Braithwaite résilie son contrat avec l’Espanyol

Martin Braithwaite n’est plus un joueur de l’Espanyol. Arrivé chez les Pericos en 2022 en provenance du FC Barcelone, l’attaquant danois de 33 ans a décidé d’activer sa clause de départ. Auteur de 32 buts et 5 passes décisives en 78 matches, toutes compétitions confondues, Braithwaite a pris tout le monde par surprise.

La suite après cette publicité

«Le footballeur danois Martin Braithwaite a informé le RCD Espanyol qu’il honorait la clause de départ incluse dans son contrat et qu’il n’était donc plus un joueur blanc et bleu. Braithwate avait un contrat avec le club espagnol depuis quelques mois, mais il a accepté la clause incorporée dans son contrat et a décidé de quitter le club de l’Espanyol», a annoncé le club catalan.