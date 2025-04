Real Madrid : Eduardo Camavinga prend très cher

Ce fut une nouvelle soirée épique pour le Real Madrid. Les troupes de Carlo Ancelotti ont obtenu leur ticket pour la finale de la Copa del Rey après être venues à bout de la Real Sociedad durant la prolongation, au terme d’un match spectaculaire. Une rencontre pendant laquelle plusieurs joueurs ont brillé, à l’image d’Endrick, de Jude Bellingham et de Vinicius Jr, alors que d’autres sont passés à côté. C’est le cas de Kylian Mbappé, d’Andriy Lunin, mais aussi et surtout d’Eduardo Camavinga.

Aligné sur le côté gauche de la défense - un poste qu’il avait déjà occupé par le passé - il a rendu une copie assez médiocre, et les commentaires à son égard dans la presse madrilène sont assez durs. Dans Marca, il obtient la pire note du match avec David Alaba, un 4/10, l’Autrichien et le Français étant les seuls à ne pas avoir eu la moyenne. « Dépassé. Une prestation désastreuse. Des mauvaises décisions et une fébrilité défensive alarmante », indique le journal. Il est question de ce but dans le temps additionnel de la deuxième période notamment, avec cette faute inutile qui amène à la prolongation, et de ce deuxième but des Txuri-Urdines où il s’était fait manger par Pablo Marin.

De grosses critiques

Dans l’autre quotidien de la capitale espagnole, il a aussi été assez critiqué, et en plus de ses errements défensifs, son apport assez pauvre lorsque son équipe avait le ballon et attaquait était aussi mis en avant. Une chose est sûre ; les observateurs du Real Madrid ne veulent plus le revoir à ce poste normalement occupé par Ferland Mendy ou par Fran Garcia. « J’espère que ce but montrera à Ancelotti que Camavinga ne peut pas jouer latéral gauche », s’est exclamé le journaliste Dani Garrido sur la Cadena SER.

Si les critiques sont aussi sévères, c’est aussi parce que l’ancien du Stade Rennais reste sur un exercice 2024/2025 assez moyen. Pas aidé par les pépins physiques, c’est vrai, il a déjà été critiqué par le madridismo à plusieurs reprises, comme après ce match aller de huitièmes de finale de Ligue des Champions contre l’Atlético. Il n’a pas franchi ce palier que les Madrilènes attendaient, et ça en déçoit plus d’un. Arrivé au Real Madrid en 2021 déjà, le Français a encore un peu de mal à assumer un rôle plus important et à prendre plus d’initiatives avec le ballon. Autant dire que ses prochaines sorties avec la tunique merengue seront examinées de près…