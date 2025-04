FC Barcelone : Marc-André ter Stegen prévient Hansi Flick

Retour imminent pour Marc-André Ter Stegen ? Quoi qu’il en soit, le portier du FC Barcelone semble déterminé à s’imposer de nouveau dans les buts catalans lorsqu’il pourra refouler la pelouse. Alors que Hansi Flick révélait ce mardi en conférence de presse que l’Allemand s’était entraîné avec le groupe, une première depuis sa blessure au genou en septembre dernier, celui-ci a tenu à lui faire passer un message.

La suite après cette publicité

Dans des propos relayés par Sport, Ter Stegen a voulu faire comprendre qu’il était déterminé : « je vais passer un coup de fil à Flick pour lui faire savoir que je suis prêt. » Des propos on ne peut plus clairs, qui confirment que le joueur formé au Borussia Mönchengladbach souhaite envoyer Wojciech Szczesny sur le banc dès que possible.