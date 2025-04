FC Barcelone : Joan Laporta répond aux sanctions de la Liga !

Encore une fois, l’heure est grave au FC Barcelone. Ce matin, la Liga a remis en cause l’accord sur la vente des places VIP du Camp Nou intervenu cet hiver, et qui a permis au club catalan d’entrer dans les clous du fair-play financier espagnol en faisant entrer 100 M€ dans les caisses. Selon elle, les montants annoncés ne seraient pas les bons, car ils ne correspondent pas aux comptes présentés. C’est pourtant cela qui avait été présenté aux instances afin d’entrer dans la fameuse règle dite du 1:1, soit un euro entré, un euro peut être dépensé.

Les conséquences sont immédiates. La Liga a décidé de baisser le plafond salarial autorisé aux Culés. Cela remet en cause les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor, qui étaient déjà en jeu lors du dernier mercato, pour la fin de la saison. À plus long terme, il y aura des incidences sur la capacité financière du Barça à agir sur le marché des transferts cet été. La matinée a donc été chargée pour les hautes instances blaugranas, alors même qu’elles préparent une demi-finale retour de Coupe du Roi ce soir sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.

Laporta : «c’est une tentative de plus de déstabiliser notre équipe»

C’est d’ailleurs là-dessus que Joan Laporta a décidé de baser sa défense lors de sa première réaction publique. «En ce qui concerne la lettre de la Liga, je voudrais vous dire que nous la considérons comme une tentative de plus de nuire à l’image du club et d’aller à l’encontre des intérêts du FC Barcelone, entame le président catalan. De toute évidence, le club répondra par l’intermédiaire des services juridiques, qui examinent minutieusement la lettre de la Liga. Nous répondrons de la manière la plus énergique qui soit nécessaire.»

D’après, ce timing n’a rien de hasardeux. «Il y a trois mois, les enregistrements d’Olmo et de Pau Víctor avaient été effectués correctement et en suivant chacune des exigences exigées par la fédération et la Liga. J’ai l’impression que ce n’est pas par hasard. Aujourd’hui, nous jouons pour une finale et j’espère que ce sera un grand spectacle. Ce n’est pas une coïncidence si des controverses de ce type sont réactivées, c’est une tentative de plus de déstabiliser notre équipe», insiste le patron du Barça en sortant du déjeuner du conseil d’administration.

Il poursuit sa diatribe en attribuant cette attaque à ceux qui ne veulent pas voir son équipe être en haut de l’affiche, mais sans les nommer. «Mon sentiment, c’est que comme ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain, ils essaient de le faire dans les bureaux. En tant que président du Barça, je ne vais pas le permettre.» La prochaine réponse du club s’annonce acide même si cela implique qu’il va falloir entrer dans une nouvelle bataille juridique. Le Barça en a désormais l’habitude, lui qui cumule les rattrapages économiques depuis plusieurs saisons.