CdM 2022, Maroc : Romain Saiss entretient le flou sur sa blessure

Ce samedi après-midi, le Maroc a créé l'exploit en sortant le Portugal (1-0) en quarts de finale de Coupe du monde. Les Lions de l'Atlas atteignent les demi-finales de Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Mais les Marocains ont perdu leur capitaine Romain Saiss sur blessure. Un gros coup dur pour le Maroc.

En zone mixte, le défenseur central est revenu sur sa blessure. «Ma cuisse (il est sorti à la 57e minute), on va voir, on va faire les examens. On a joué sur une jambe aujourd'hui (samedi) pendant 55 minutes... Mais je vais tout faire pour être là, j'ai envie d'aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle.»