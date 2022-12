CdM 2022, USA : la déception de Gregg Berhalter après la défaite face aux Pays-Bas

La suite après cette publicité

Interrogé sur beIN SPORTS à l'issue de la rencontre, Gregg Berhalter, le sélectionneur de la formation américaine, n'a pas caché sa déception après la défaite des siens contre les Pays-Bas (1-3), synonyme d'élimination. Fier de ses hommes, le tacticien de 49 ans regrette malgré tout le résultat.

«C’était difficile, il y a eu un manque de gaz, d’opportunités dans ce match, c’est dommage. Je suis très fier quand même de ce groupe, il y a eu un lien qui s’est créé entre ces jeunes, je suis très fier de ce groupe, mais déçu du résultat. Je crois qu’on a fait des progrès, quand on regarde l’équipe, ces jeunes ont grandi les uns pour les autres, mais pour ce soir, on a perdu et ça reste un moment difficile», a ainsi confié Berhalter.