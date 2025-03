Ligue des Nations, barrages : l’Ukraine plombe la grande première de Rudi Garcia avec la Belgique

La Belgique allait être scrutée de près pour la première de Rudi Garcia. Premier sélectionneur français à diriger la sélection voisine, le technicien de 61 ans effectuait pas mal de nouveautés en alignant une défense inexpérimentée avec De Winter et Mechele en charnière, en plus de De Cuyper à gauche (10 sélections à eux trois), encadrée par Meunier. Il comptait tout de même sur le retour de De Bruyne dans l’entrejeu pour retrouver un peu de fluidité offensive, et surtout Courtois dans le but. 21 mois que le portier du Real Madrid n’avait pas retrouvé les Diables Rouges et il n’a pas tardé à justifier son retour.

Il sauvait les siens dès les premières minutes, d’abord sur ce tir puissant de Tsygankov (4e) et surtout sur joli mouvement conclu par la tentative Yaremchuk (6e). Le mandat de Garcia a bien failli mal démarrer. La suite immédiate fut un peu plus satisfaisante. Après cette entame compliquée, la Belgique est parvenue à mettre le pied sur le ballon avec deux premières alertes signées De Bruyne (10e) et Trossard (11e). À défaut de se montrer menaçants, les Diables prenaient l’ascendant dans le jeu mais c’est sur un coup-franc de De Bruyne que Lukaku finissait par ouvrir la marque de la tête (0-1, 40e).

12 minutes d’enfer pour la Belgique

Le 85e but en 120 sélections du capitaine permettait à son équipe de revenir avec l’esprit plus libre à la reprise. Discret en dépit de sa passe décisive, De Bruyne donnait l’impression de monter en régime (53e, 56e) mais ce temps plus convaincant ne durait pas. Le coup-franc de Zinchenko sur le poteau (60e) a réveillé des Ukrainiens, ragaillardis par un triple changement. De Winter commettait une grossière erreur sur cette passe dangereuse de De Cuyper et laissait Hutsulyak s’en aller battre Courtois (1-1, 66e). Dans la foulée, la défense abandonnait Tsygankov qui n’avait plus qu’à servir Vanat sur un plateau (2-1, 73e).

La Belgique n’y était plus du tout et essuyait vague sur vague. La reprise de Zinchenko prenait la direction du but mais son centre suivant était repris victorieusement par Zabarnyi au second poteau (3-1, 78e). La fin de rencontre n’était qu’une succession d’occasions ukrainiennes (83e, 85e), profitant des imprécisions techniques adverses et des largesses défensives. Zabarnyi écartait ce dernier centre dangereux de Tielemans (90e+2) pour préserver cet avantage déjà conséquent. Rudi Garcia rate sa première, pendant que la Belgique enchaîne une 4e défaite de suite. Il y aura au moins deux buts de retard à rattraper à Genk dimanche lors du retour pour sauver cette place en Ligue A.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Barrages Ligue A/B :

Ukraine 3 - 1 Belgique : Hutsulyak (66e), Vanat (73e), Zabarnyi (78e) ; Lukaku (40e)

Autriche 1 - 1 Serbie : Gregoritsch (37e) ; Samardzic (61e)

Grèce 0 - 1 Ecosse : Mctominay (sp 33e)

Barrages Ligue B/C :

Kosovo 2 - 1 Islande : Dellova (19e), Rexhbecaj (58e) ; Oskarsson (22e)

Bulgarie 1 - 2 Irlande : Petkov (6e) ; Azaz (21e), Doherty (42e)

Slovaquie 0 - 0 Slovénie