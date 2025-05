Mercato, PSG : Luis Enrique sait ce qu’il veut pour son attaque

C’est ce soir que le PSG célébrera officiellement le 13e titre de champion de France de son histoire. Le club de la capitale profitera de la réception d’Auxerre dans un Parc des Princes comble pour assurer un grand show avec le DJ Michaël Canitrot et la mezzo-soprano Marina Viotti. Après cette soirée et les réjouissances de ce nouveau trophée, les joueurs devront se reconcentrer pour assurer les deux finales qu’ils ont devant eux, celle de la Coupe de France le 24 mai contre Reims, et surtout de Ligue des Champions contre l’Inter le 31 mai.

La suite après cette publicité

En coulisses aussi les choses commencent à bouger, plutôt de manière informelle pour le moment. Les rendez-vous avec les agents s’enchaînent, les prises d’informations également et le club parisien commence à organiser la saison prochaine. Sous l’impulsion de Luis Campos mais aussi de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Enrique, le mercato est évidemment l’une des préoccupations de la direction. Il y aura du mouvement bien sûr, comme à chaque fois à cette période. Des premières informations tombent à ce sujet.

Des attaquants polyvalents

Pas question déjà de flamber sur le marché des transferts à grands coups de carnet de chèques. Pour acheter, il faudra vendre, assure Luis Campos durant ses différents rendez-vous. C’est ce que révèle L’Equipe ce matin. Le quotidien donne aussi un nom qui pourrait bien permettre de renflouer les caisses. Il s’agit de Gonçalo Ramos. Remplaçant dans l’esprit de son entraîneur, mais régulièrement décisif, l’attaquant portugais est très apprécié par Luis Enrique mais il est aussi conscient d’avoir besoin de plus de temps de jeu.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 18 buts en 38 matchs disputés toutes compétitions confondues, l’international lusitanien a performé. Il sera sans doute courtisé mais ne sera pas bradé non plus, lui qui a tout de même coûté 65 M€, avec un contrat jusqu’en 2028. Il faudra également régler le cas Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus, qui étudie la possibilité de prolonger son prêt pour l’an prochain. Le PSG ne sera pas déterminé à recruter un attaquant de pointe mais plutôt des profils comme les aime son entraîneur, à savoir des joueurs polyvalents, capables de jouer aux trois postes de devant.