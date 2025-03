Mercato PSG : 5 joueurs sont sur le départ !

Le Paris Saint-Germain n’en finit plus d’impressionner. Critiqué pour son manque d’efficacité offensive en début de saison, le club de la capitale a, depuis, réglé la mire pour le plus grand malheur de la concurrence. Intraitable sur la scène nationale avec 19 points d’avance sur l’OM, le PSG file ainsi vers un nouveau titre de champion de France. Mais ce n’est pas tout. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France, où ils retrouveront Dunkerque, et surtout les quarts de finale de la Ligue des Champions, où ils défieront Aston Villa, les hommes de Luis Enrique s’apprêtent à vivre une fin d’exercice 2024-2025 ô combien excitante.

En attendant de voir le nombre de trophées que récolteront les Parisiens, les hautes sphères du club s’activent, elles, pour dessiner le futur visage des Rouge et Bleu. Ainsi, si Khvicha Kvaratskhelia a débarqué dans la Ville Lumière et que d’autres arrivées devraient intervenir lors du prochain mercato estival, de nombreuses sorties sont également à prévoir. Dans cette optique, Sport, dans son édition du jour, indique que cinq joueurs de l’effectif francilien sont aujourd’hui des candidats sérieux au départ. Le média espagnol assure, à ce titre, que Randal Kolo Muani, actuellement prêté par le PSG à la Juventus Turin, pourrait rapidement faire ses valises.

Convaincant depuis son arrivée dans le Piémont, l’international français (27 sélections, 8 buts) a d’ores et déjà mis tout le monde d’accord et la direction turinoise souhaiterait le conserver à l’issue de son prêt. Méfiance toutefois car le PSG, qui n’a pas souhaité intégrer une option d’achat dans le contrat négocié, conserve la main pour son attaquant, recruté pour 95 millions d’euros en septembre 2023 et lié au club parisien jusqu’en juin 2028. Outre RKM, Marco Asensio - lui aussi prêté par l’actuel leader de L1 du côté d’Aston Villa - fait lui aussi partie des joueurs susceptibles de quitter la capitale française l’été prochain.

RKM et Asensio définitivement cédés, Ramos et Hernandez sur le départ ?

Auteur de 7 buts en 8 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Angleterre, l’ancien Madrilène revit sous les ordres d’Unai Emery et un départ définitif reste plus que jamais envisageable. Mais ce n’est pas tout. Sport ajoute, en effet, que Lucas Hernández pourrait lui aussi mettre les voiles. De retour à la compétition après une grave blessure, l’ancien joueur du Bayern Munich dispose, aujourd’hui, d’un rôle plus secondaire et doit surtout faire face à la concurrence féroce en défense. Un contexte qui pourrait donc pousser le Français de 29 ans à revoir son avenir afin de récupérer plus de temps de jeu et ainsi de rester dans la course au Mondial 2026… Enfin, nos confrères espagnols ajoutent deux autres noms à la liste des partants. Le premier n’est autre que Gonçalo Ramos, recruté 65 millions d’euros par le PSG.

Cantonné à un rôle de joker de luxe depuis que Luis Enrique a décidé de repositionner Ousmane Dembélé en tant que faux numéro 9, le Portugais, décisif face au Danemark ce dimanche, ne serait pas forcément satisfait de sa situation à Paris. Dès lors, l’ancien joueur de Benfica - auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues - pourrait ne pas être retenu par le PSG si une offre, jugée satisfaisante, arrivait. Pour conclure, Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2026, voit lui aussi son avenir dans la capitale remis en question. Alors que les négociations autour d’un éventuel renouvellement sont actuellement au point mort, le dernier rempart transalpin n’est pas encore fixé sur son futur, à l’heure où l’Inter Milan s’est d’ores et déjà déclarée comme une possible porte de sortie. Vous l’aurez compris, le mercato estival des Parisiens pourrait bel et bien déboucher sur une grande révolution.